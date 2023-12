ESPN stomverbaasd door actie bij Feyenoord - PSV: 'Hij doet Zidane na, gigantisch naïef'

krijgt de nodige kritiek voor zijn rol in de aanloop naar de 0-1 van PSV tegen Feyenoord. De verdediger van Feyenoord raakte de bal aan de zijlijn kwijt na een pirouette, waarna PSV de aanval opzette die leidde tot het openingsdoelpunt.

Malik Tillman veroverde de bal van Geertruida en bereikte Johan Bakayoko, wiens voorzet werd benut door Ismael Saibari. “De aanleiding voor de goal, wat Geertruida doet, dat is heel bijzonder”, stelt analist Kenneth Perez van ESPN. “Wij zaten ernaar te kijken en dachten: dit gaat hij toch niet doen?! Tussen twee of drie man in, op een heel gevaarlijke plek, denkt hij even een Zidanetje te kunnen doen, als verdediger.”

Karim El Ahmadi is het daarmee eens. “En dat tegen PSV, dat altijd met zes man druk zet. Zelfs als hij naar binnen was gedribbeld, was het moeilijk geweest. Laat staan als je Zidane nadoet.” Presentator Jan Joost van Gangelen noemt de actie ‘gigantisch naïef en een heel slechte keuze’.

Perez is wel lyrisch over de rol van Bakayoko bij het doelpunt. Met een messcherpe pass bediende hij Saibari. “Bakayoko zal misschien denken dat hij zelf kan schieten, maar dat doet hij niet. Ik vind dat hij daar beter in geworden is. Hij gaat niet voor eigen succes, maar ziet dat de kans groter is met een voorzet.”

De cruciale treffer van Ismael Saibari op perfect aangeven van Johan Bakayoko! 👏#feypsv pic.twitter.com/9QDejWlzGM — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2023