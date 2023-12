'Bankzitter Danjuma kan volgend land afstrepen: gevallen topclub denkt aan wintertransfer'

Het is nog maar de vraag of het seizoen afmaakt bij Everton. De aanvaller verruilde Villarreal afgelopen zomer op huurbasis voor de club uit Liverpool, maar is er niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. Olympique Lyonnais wil eventueel van de situatie profiteren en Danjuma naar Frankrijk halen.

Dat meldt Foot Mercato vrijdagmiddag althans. Volgens het Franse medium overweegt Olympique Lyonnais om Villarreal, de officiële werkgever van Danjuma, een voorstel te doen. De huidige nummer vijftien van de Ligue 1 zou de aanvaller tot en met het einde van dit seizoen willen huren en optie tot koop van vijftien miljoen euro willen bedingen. Mocht Villarreal meer geld willen ontvangen voor de Nederlander, dan zou Olympique Lyonnais het bij een huurperiode van zes maanden willen houden.

Artikel gaat verder onder video

Hoe groot de kans van slagen is voor Lyon, zal moeten blijken. Foot Mercato verwacht dat het voor de Fransen niet makkelijk wordt om Villarreal te overtuigen om de huurovereenkomst met Everton te breken. Voor Danjuma zou het een vierde overgang in een tijdsbestek van nog geen drie jaar betekenen. De oud-speler van N.E.C. en Club Brugge maakte in de zomer van 2021 de overstap van Bournemouth naar Villarreal. Danjuma beleefde een uitstekend eerste seizoen in Spanje en had een belangrijk aandeel in het onverwachte succes in de Champions League. Hij slaagde er echter niet in om zijn goede start een passend vervolg te geven en kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor Tottenham Hotspur.

Voor de Noord-Londenaren kwam hij slechts twaalf keer in actie en ook bij Everton heeft hij tot op heden weinig in de melk te brokkelen gehad. Na vijftien wedstrijden, waarvan zes als bassispeler, staat de teller op twee doelpunten. Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad noemt Danjuma in de Voetbalpodcast al een van de grootste teleurstellingen van 2023. Danjuma stond afgelopen zomer in de belangstelling van Feyenoord en PSV, maar koos dus voor een langer verblijf in Engeland. “Die jongen had naar de Eredivisie terug moeten komen. Hij had met PSV of Feyenoord de Champions League in moeten gaan. Dan had hij zijn niveau kunnen verhogen en bij het Nederlands elftal aan de rechterkant kunnen spelen”, aldus Wijffels.