'Hij is een teleurstelling en had ook in het landsbelang moeten terugkeren naar de Eredivisie'

Maarten Wijffels vindt een van de grootste teleurstellingen van 2023. De 26-jarige aanvaller verkoos afgelopen zomer een langer verblijf in de Premier League boven een stap naar Feyenoord of PSV. Bij Everton komt Danjuma de laatste tijd weinig aan spelen toe.

“Als je het hebt over teleurstellingen in 2023, dan is hij er toch wel een”, begint Wijffels in de AD Voetbalpodcast. “Die jongen had naar de Eredivisie terug moeten komen. Hij had met PSV of Feyenoord de Champions League in moeten gaan. Dan had hij zijn niveau kunnen verhogen en bij het Nederlands elftal aan de rechterkant kunnen spelen."

Danjuma werd vorig seizoen een half jaar door Villarreal verhuurd aan Tottenham Hotspur en komt dit seizoen op huurbasis uit voor Everton. Op Goodison Park heeft de Oranje-international op dit moment geen basisplaats. Van de laatste twaalf wedstrijden in de Premier League kwam hij vier keer als invaller in actie. Acht keer was hij een ongebruikte wissel.

"Hij zit nu bij Everton op de bank. Wat heb je daar nou aan?", vraagt Wijffels zich hardop af. "Of Danjuma eigenlijk in het landsbelang had moeten terugkeren naar de Eredivisie? Ja, maar ook voor zijn eigen carrière. Hij komt vanaf de bank in Engeland en kiest dan weer voor een club waar hij op de bank zit."