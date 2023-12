FC Twente voltooit comeback tegen Excelsior na domme actie Zagre

FC Twente heeft dankzij een knappe comeback in eigen huis afgerekend bij Excelsior (4-2). De Tukkers kwamen in eigen huis binnen het kwartier uit twee counters met 0-2 achter, maar omdat Arthur Zagre een oliedomme rode kaart pakte, kon de formatie van Joseph Oosting het tij nog volledig keren. Invaller Ricky van Wolfswinkel was met twee doelpunten van grote waarde voor de thuisclub.

FC Twente begon de wedstrijd met een halfvol stadion, vanwege een seinstoring tussen Enschede en Hengelo waren nog niet alle supporters in de Grolsch Veste. Hier leek de ploeg last van te hebben, want na het makkelijk verspelen van de bal kon Excelsior uit het niets scoren. Na een goede pass van Redouan El Yaakoubi kon Troy Parrott knap binnenschieten. Vier minuten later was het op eenzelfde manier raak. Na opnieuw een foute pass kon Excelsior opnieuw uit de counter scoren. Lazaros Lamprou kon inkoppen na een corner, waarna Sven Nieuwpoort van dichtbij raak knikte.

FC Twente kende een beroerde start, maar had geluk dat Excelsior-verdediger Arthur Zagré over de schreef ging. Na 26 minuten kwam hij onbesuisd in op zijn tegenstander, waarna de rode kaart volgde. FC Twente-trainer Joseph Oosting greep hierop hard in en haalde de slecht spelende Alfons Sampsted en Mathias Kjolo naar de kant, zij werden vervangen door Joshua Brenet en Younes Taha. Even voor rust volgde dan toch de aansluitingstreffer voor FC Twente. Sem Steijn pompte de bal in het strafschopgebied, Daan Rots knikte door en Manfred Ugalde kon van dichtbij raak koppen.

Met het inbrengen van Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel aan het begin van de tweede helft waren de aanvallende intenties van FC Twente direct duidelijk. Na veel mogelijkheden voor FC Twente schoot Youri Regeer de bal tegen de handen van Siebe Horemans aan. Wat volgde was een penalty die werd raakgeschoten door Van Wolfswinkel. Zo stond het een kwartier na rust alweer gelijk: 2-2.

Ricky van Wolfswinkel was hierna vaak dichtbij een doelpunt, evenals Ugalde maar het bleef lang gelijk. Ook het inbrengen van Naci Ünüvar had niet direct het gewenste effect. Toch was het tien minuten voor rust raak voor FC Twente. Na een goede voorzet van Brenet kopte Ugalde de bal simpel naar de vrijstaande Ricky van Wolfswinkel die raak kon koppen.

Het slotakkoord was van één van de uitblinkers van FC Twente: Younes Taha. Hij haalde van ver uit en zijn schot viel prachtig binnen in de hoek. FC Twente staat door de overwinning tijdelijk op plek 3 en haalt AZ weer in. Excelsior daalt een plek en staat elfde.