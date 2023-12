FC Volendam grijpt in en stelt hoofdtrainer Kohler op non-actief

FC Volendam heeft hoofdtrainer Matthias Kohler op non-actief gesteld, zo meldt Voetbal International dinsdagmiddag. De trainer zal daarom donderdag niet op te bank zitten in de De Kuip, als FC Volendam het opneemt tegen regerend landskampioen Feyenoord.

Vrijdag werd door Kohler samen met Team Jonk aangekondigd dat hij zou vertrekken bij FC Volendam, maar na de 0-5 nederlaag gaf de Duitse trainer aan dat hij zijn ploeg in deze moeilijk fase niet in de steek wilde laten. Daarom leek het aanvankelijk de bedoeling dat Kohler FC Volendam ook zal begeleiden in de wedstrijd tegen Feyenoord, waar ook steun voor was vanuit de selectie. Het loopt echter anders.

Toen Kohler dinsdag arriveerde in het KRAS Stadion werd hij verrast door de Raad van Commissarissen, zo schrijft Voetbal International. De RvC van de Palingboeren deelde de oefenmeester mee dat hij per direct op non-actief is gesteld. Assistent-trainer Michael Dingsdag neemt de taken tijdelijk over, zo heeft FC Volendam bekendgemaakt op de eigen website. Eerder kwam De Telegraaf al naar buiten met dat nieuws.