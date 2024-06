Hans Nijland komt op mooie dag alsnog met slecht nieuws voor FC Volendam

FC Volendam heeft in de persoon van Rick Kruys weliswaar een nieuwe hoofdtrainer kunnen strikken, maar de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur gaat nog even door. RTV Noord meldde maandagavond dat Hans Nijland in beeld was voor de functie en deze week een knoop door zou hakken. Dat heeft hij een dag later al gedaan, want zowel RTV Noord als Vandaag Inside laat weten dat Nijland níét aan de slag gaat bij FC Volendam.

Nijland was de afgelopen maanden nog in beeld om de nieuwe voorzitter van de KNVB te worden. De keuze viel echter op Frank Paauw. Met de functie van algemeen directeur bij FC Volendam leek zich tóch een nieuwe uitdaging aan te dienen voor Nijland, maar daar ziet hij dus vanaf. “Ik heb Jaap Veerman (voorzitter, red.) met lood in de schoenen gebeld. Ze hebben veel moeite gedaan om mij binnen te halen, daar kan ik geen verkeerd woord over zeggen”, wordt Nijland geciteerd door RTV Noord. “Ze hadden zelfs een mooi appartement dicht bij de Dijk voor mij geregeld. Het voelde ook echt als een warm bad; Marieke (partner, red.) was dat appartement al bijna aan het inrichten.”

Maar van een samenwerking tussen FC Volendam en Nijland komt het dus niet. Als reden voor het afwijzen van de baan in Noord-Holland wijst de voormalig directeur van FC Groningen naar zijn ‘huidige klussen’. “Ik had dan geen voorzitter van HSC kunnen blijven. Dat was niet de hoofdreden, maar speelde wel mee. Daarnaast speelt privé ook mee: ik zie mijn drie kleinkinderen nu al bijna niet, dat zou dan nog minder worden. Marieke zei ok: ‘je moet nu ook ophouden met dat gesodemieter”, zo klinkt het. Nijland noemt zijn gezondheid als nóg een reden om te passen voor de baan. “Ik ben gezond voor zover ik weet, maar dat komt doordat ik nu weinig stress heb. Het bondsvoorzitterschap bijvoorbeeld was een functie van twee dagen op papier. Als ik dat had gedaan was ik weer zeven dagen in de week in de weer geweest, met alle stress die daarbij komt kijken.”

Wél een nieuwe hoofdtrainer

FC Volendam maakte eerder deze dinsdag nog bekend dat Kruys met ingang van volgend seizoen voor de groep staat in het Kras Stadion. Kruys was als voetballer al actief in Volendam en moet de plaatselijke FC terug zien te loodsen naar de Eredivisie. “FC Volendam is een club vol ambitie. Ik kijk er dan ook erg naar uit om aan de slag te gaan. Ik ken de club al vanuit mijn tijd als speler en daarin heb ik gezien dat Volendam staat voor aanvallend voetbal en ontwikkeling voor jonge spelers. Dit sluit aan bij mijn idee van voetbal en volgende stap in mijn carrière”, aldus Kruys, die in de afgelopen twee seizoenen hoofdtrainer was van VVV-Venlo.

