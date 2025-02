Volendam komt met glasheldere reactie op geruchten over Kruys en Heerenveen

Technisch directeur Patrick Busby van FC Volendam komt tegenover NH Nieuws met een heldere reactie op de vermeende belangstelling van sc Heerenveen in hoofdtrainer Rick Kruys. Busby bezweert dat de Friezen zich nog niet formeel hebben gemeld en dat Heerenveen dat ook niet hoeft te doen: "Een vertrek van Rick Kruys is wat ons betreft niet aan de orde", aldus de td.

Heerenveen moet midden in het seizoen plotseling op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De nummer negen van de Eredivisie zag Robin van Persie deze week immers terugkeren naar Feyenoord. In de zoektocht naar een opvolger voor de oud-international is Heerenveen volgens De Telegraaf opnieuw uitgekomen bij Kruys (39). De coach was afgelopen zomer óók al kandidaat en zou zelfs met Heerenveen hebben gesproken, voordat de keuze op Van Persie viel.

LEES OOK: Van Persie uit zijn wens bij Heerenveen: 'Ik werd er niet blij van en heb geopperd of er andere opties waren'

"Het is niet zo. Heerenveen zou zich anders wel officieel bij mij hebben gemeld. Nogmaals, ik heb nog niets gehoord van die club", laat Busby dinsdag weten aan NH Nieuws. "Een vertrek van Rick Kruys is wat ons betreft niet aan de orde. Ook niet als er sprake is van een afkoopsom. Wij zijn nu bezig met ons te focussen op de laatste weken van de competitie. We willen samen met Rick promoveren naar de Eredivisie." Volendam ligt wat dat betreft prima op koers: na 27 speelronden staat de club uit het vissersdorp bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, met een voorsprong van vijf punten op nummer twee FC Dordrecht en zes op de nummers drie en vier, Excelsior en SC Cambuur. Aan het eind van de rit promoveren de nummers een en twee van de ranglijst rechtstreeks naar het hoogste niveau.

Foppe de Haan positief over Kruys als opvolger Van Persie

Gisteren (dinsdag) sprak Foppe de Haan zich in gesprek met FCUpdate positief uit over de mogelijke komst van Kruys naar Heerenveen. "Kruys is goed. Hij heeft het bij VVV-Venlo goed gedaan en nu bij FC Volendam ook. En dat is geen gemakkelijke club hè, met al die Mührens? Heerenveen heeft de vorige keer ook met hem gesproken, maar ik ken hem alleen van heel lang geleden, toen ik hem als speler bij Nederland Onder 20 onder mijn hoede had. Toen vormde hij een middenveld met Hedwiges Maduro en Ibrahim Afellay, dat was heel aardig", aldus De Haan, die vijftien jaar hoofdtrainer van Heerenveen was en zich daarmee de langstzittende trainer in de geschiedenis van het Nederlandse profvoetbal mag noemen.

