Oud-Ajacied Anita keert terug in Nederland en gaat voor onkostenvergoeding spelen

maakt zijn rentree op de Nederlandse velden. De voormalig Ajacied, die in het verleden ook speelde voor onder meer Willem II en RKC Waalwijk, tekent een contract op amateurbasis tot het einde van het seizoen bij FC Volendam. Dat melden de Palingboeren via de officiële kanalen.

De constructie waarmee FC Volendam, koploper in de Keuken Kampioen Divisie, Anita heeft ingelijfd is een bijzondere, zo weet De Telegraaf. De inmiddels 35-jarige middenvelder gaat alleen voor een onkostenvergoeding spelen. "FC Volendam had een beperkt budget om de selectie nog te versterken en daarom is voor deze oplossing gekozen", klinkt het.

"Ik ben blij dat ik aan kan sluiten bij de selectie van FC Volendam en zo mee kan helpen met het behalen van de doelstellingen", laat Anita weten op de website van FC Volendam. "Na een succesvol buitenlands avontuur in Saudi-Arabië, waar ik met Al Orobah promoveerde naar de hoogste divisie, heb ik besloten om mijn laatste jaren in Nederland te spelen, zodat ik dicht bij mijn gezin kan zijn. Ik kijk er naar uit om weer te voetballen en hoop met mijn ervaring een toegevoegde waarde te kunnen zijn en mijn ervaring over te kunnen brengen op de talentvolle selectie van FC Volendam."

Patrick Busby, technisch directeur van de Keuken Kampioen Divisie-koploper, is ook in zijn nopjes met de komst van Anita. "Met Vurnon halen we een brok ervaring binnen. Die ervaring gaat ons helpen in de strijd om promotie. Het is een compliment voor de club dat een speler van zijn statuur voor FC Volendam kiest. Leuke bijkomstigheid is dat onze paden elkaar na ruim 25 jaar weer kruizen. Vurnon begon in de E-pupillen van Ajax toen ik daar actief was als jeugdscout."

Anita ontbreekt tegen Vitesse

FC Volendam-trainer Rick Kruys kan tegen Vitesse nog geen beroep doen op de ervaren Anita. De middenvelder is namelijk nog niet speelgerechtigd. FC Volendam is nog in afwachting van de documenten vanuit Saudi-Arabië, waar de middenvelder als laatste in actie kwam voor Al-Orobah.

