Oud-spelers Feyenoord en Ajax duiken op bij FC Volendam

Oud-Ajacied traint sinds maandag mee met het eerste elftal van FC Volendam. Vanaf volgende week zal ook voormalig Feyenoorder aansluiten bij de trainingen van het elftal van Rick Kruys, zo vertelt technisch directeur Patrick Busby aan NH Nieuws.

Anita en Cabral zullen de komende periode gebruiken om hun fitheid op peil te houden in Volendam. Volgens Busby hebben beide spelers de Noord-Hollanders zelf benaderd om te kijken of ze mee mochten trainen. De kans is aanwezig dat de spelers binnenkort een contract kunnen afdwingen. “We gaan kijken hoe ze ervoor staan. Onze selectie is goed bezet, maar we kijken of we elkaar kunnen helpen”, stelt de technisch directeur. De komst van het tweetal zou losstaan van een eventueel vertrek van Elvis Manu, die na de aanslag op zijn huis buiten beeld is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Schokkende onthulling over Elvis Manu: 'Oud-Feyenoorder mogelijk betrokken bij onderwereldconflict'

De 35-jarige Anita doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2005 op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor de Amsterdammers. In de jaren die volgden kwam de controleur 152 keer binnen de lijnen voor Ajax, waarin hij zeven keer scoorde en negen assists afleverde. In 2012 maakte hij de overstap naar Newcastle United. In 2018/19 keerde Anita terug in Nederland bij Willem II, om tussen 2020 en 2023 voor RKC Waalwijk te spelen. Na zijn vertrek bij het Saudische Al-Orobah afgelopen zomer zit de middenvelder zonder club.

LEES OOK: 2025 staat nú al garant voor promotiespektakel in de Keuken Kampioen Divisie

Cabral is al een stuk langer clubloos. De 34-jarige linksbuiten vertrok in januari 2024 bij het Griekse PS Kalamata en is sindsdien niet meer aan de bak gekomen. Cabral doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in augustus 2010 op negentienjarige leeftijd in het eerste elftal. Twee jaar en 57 wedstrijden later vertrok hij naar FC Twente, dat hem na verhuurperiodes bij ADO Den Haag en Willem II transfervrij liet vertrekken naar Bastia. In 2017 speelde Cabral nog een half seizoen bij Sparta Rotterdam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Journalist van Het Parool ziet Feyenoord-supporters op 30 december opvallend reageren op Weghorst

Ajax-spits Wout Weghorst zijn optreden als analist bij het WK Darts heeft voor nogal wat verbazing gezorgd.