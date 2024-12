Schokkende onthulling over Elvis Manu: 'Oud-Feyenoorder mogelijk betrokken bij onderwereldconflict'

is 'mogelijk betrokken' bij een conflict in de onderwereld, zo meldt De Telegraaf. Er zou in november zelfs een aanslag zijn gepleegd op de woning in Dordrecht van de oud-speler van onder meer Feyenoord en FC Groningen.

Manu (31) tekende in oktober een eenjarig contract in Volendam, maar kwam sinds 8 november (Jong FC Utrecht-thuis, 2-0), niet meer in actie voor de club uit het vissersdorp. Uit het Telegraaf-artikel, van de hand van misdaadverslaggever John van den Heuvel, blijkt waarom: de aanvaller is sinds 23 november helemaal niet meer op de club verschenen vanwege 'mogelijke betrokkenheid bij een onderwereldconflict'.

De woning in de Dordrechtse Wielwijk van Manu zou in de nacht van 23 november het doelwit zijn geweest van een aanslag; een explosie heeft volgens Van den Heuvel brand veroorzaakt in het huis, wat later zou zijn uitgebreid naar aangrenzende woningen. Daarnaast zou er bij een tweede adres in Dordrecht 'dat aan Manu wordt gelinkt', eveneens sprake zijn geweest van een ontploffing.

Bronnen bij de politie melden aan Van den Heuvel dat Manu mogelijk betrokken is bij een 'misgelopen drugstransactie'. "Wraak op de voetballer door vijanden uit het cocaïne milieu is volgens de bronnen een motief dat wordt onderzocht", leest het. De situatie rond de aanvaller leidt tot bezorgdheid bij FC Volendam, zo schrijft de misdaadverslaggever. Er zouden eind november 'zogenoemde spotters' bij het trainingsveld hebben gestaan: "Dat zijn verkenners uit de onderwereld, die een doelwit observeren dat later door zogenoemde ‘hitters’ moet worden vermoord."

Volendam al de vijftiende (!) werkgever van Manu

Manu brak ruim tien jaar geleden door vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord en verliet de Rotterdammers in 2015 voor een avontuur bij Brighton & Hove Albion. Sindsdien leidt hij een nomadisch voetbalbestaan dat hem langs landen als Turkije, China, Bulgarije, Polen en Roemenië bracht. Tussentijds keerde Manu bij Go Ahead Eagles en FC Groningen al tijdelijk terug in Nederland, voordat hij afgelopen oktober transfervrij aan de slag ging in Volendam. Namens Het Andere Oranje kwam hij tot dusverre zeven keer in actie, waarin de aanvaller goed was voor één doelpunt.

