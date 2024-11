OM vervolgt voormalig Eredivisie-kampioen voor handel in enorme hoeveelheden cocaïne

Oud-profvoetballer Ronnie S. (40) wilde volgens het Openbaar Ministerie een enorme hoeveelheid cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland importeren, zo weet het Algemeen Dagblad. De voormalig rechtsback zou twee ladingen, van 700 en 893 kilo, klaar gehad hebben voor vervoer naar Nederland. Het OM gaat S. en zijn broer hiervoor vervolgen.

Eerder dit jaar werd de voormalig speler van NAC Breda, FC Twente en Wigan Athletic samen met zijn vriendin en zijn ouders aangehouden door de politie. De recherche wilde ook nog de broer van S. aanhouden, maar slaagde hier destijds niet in. De recherche kwam S. en de andere verdachten op het spoor door ontsleutelde gesprekken tussen criminelen uit 2021 en 2022.

In september kwam naar buiten dat de ex-prof door het OM werd verdacht voor cocaïnehandel en witwassen. Nu heeft het OM achterhaald dat S. twee grote ladingen cocaïne, van 700 en 893 kilo, klaar had staan voor export naar Nederland. Uiteindelijk heeft de douane ingegrepen, waardoor het niet gelukt is de harddrugs te importeren.

Naast S. zal ook zijn broer Rudi (42) vervolgd worden voor de cocaïnehandel, alhoewel hij alleen voor de kleinere partij in beeld is. Waar de advocaat van Rudi beweert dat de broers helemaal niet zo betrokken zijn bij de drugshandel, wil de officier van justitie daar niet in mee. “Kleine jongens hebben geen honderden kilo’s cocaïne klaarstaan in Zuid-Amerika om naar Nederland te verschepen. De grote hoeveelheden geven aan dat hij er vuistdiep in zat.” S. wordt door de officier bestempeld als ‘grote actieve speler in de cocaïnehandel’.

