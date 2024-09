Voormalig Eredivisie-kampioen verdacht van handel in 2200 kilo cocaïne en witwassen

Voormalig profvoetballer Ronnie S. wordt door het openbaar Ministerie verdacht van de handel in cocaïne en witwassen, meldt het Algemeen Dagblad. De verdenkingen werden donderdag in de rechtbank in Breda opgesomd door de officier van justitie. Opgeteld gaat het om 2217 kilo cocaïne.

Eerder dit jaar werd de voormalig speler van NAC Breda, FC Twente en Wigan Athletic samen met zijn vriendin en zijn ouders aangehouden door de politie. De recherche wilde ook nog de broer van S. aanhouden, maar slaagde hier destijds niet in. De recherche kwam S. en de andere verdachten op het spoor door ontsleutelde gesprekken tussen criminelen uit 2021 en 2022.

“Na de aanhoudingen doorzocht de politie zes woningen en een camper en vond 100.000 euro contant geld. Er is beslag gelegd op het gevonden geld, evenals op bankrekeningen, zes luxe horloges, drie voertuigen, sieraden, fitnessapparatuur, drie woningen en een jacht”, schrijft de krant.

S. is de enige van de vijf familieleden die nog in voorarrest zit, meldt het AD. De andere verdachten in deze zaak zijn volgens Brabantse media zijn ouders, vriendin en broer. S. speelde in zijn carrière tot medio 2016 bij NAC Breda, waarna hij de overstap maakte naar FC Twente. In het seizoen 2009-2010 werd hij kampioen met de Enschedese club, waarna hij transfereerde naar het Engelse Wigan Athletic. In 2016 besloot hij op 32-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

