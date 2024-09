Opmerkelijk: Sparta-fans scanderen liedje over compleet andere Eredivisieclub

Sparta was gister (zaterdag) met 1-2 te sterk voor Willem II en boekte de eerste driepunter van het nieuwe seizoen. De fans van de Rotterdammers waren in groten getale aanwezig in het uitvak en scandeerden plotseling een liedje over NAC Breda, de aartsrivaal van Willem II.

"Ik spring voor NAC, jij springt voor NAC, wij springen allemaal voor NAC, NAC, NAC", klinkt het luidkeels uit het bezoekersvak van het Koning Willem II Stadion. Dat is te zien op beelden die VoetbalUltras deelt op X. Fans van Sparta raken daarmee een gevoelige snaar bij Willem II, de rivaal van NAC.

Supporters van Sparta en NAC kunnen doorgaans goed met elkaar door één deur en dat blijkt ook uit deze beelden. De ontlading was groot in het uitvak vol Rotterdammers. Door een mooi doelpunt van Camiel Neghli in de slotfase trok de ploeg van Jeroen Rijsdijk de eerste zege naar zich toe.

NAC-fans in thuisvak van Heerenveen

De fans van NAC kwamen zaterdagavond ook tijdens een andere Eredivisiewedstrijd ter sprake. Naar aanleiding van de ongeregeldheden met vuurwerk in het promotieduel tegen Excelsior van afgelopen seizoen mocht NAC geen uitsupporters meenemen naar de wedstrijd tegen sc Heerenveen (4-0). Een aantal fans hadden daar geen boodschap aan en besloten om een kaartje te kopen voor het thuisvak, precies naast het uitvak. Tijdens de wedstrijd toonden de fans spandoeken met teksten als ‘KNVB Maffia’ en ‘samen tegen collectief straffen’.

