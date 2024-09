Neghli puntert Sparta met wereldgoal naar drie punten tegen Willem II

Sparta Rotterdam heeft bij Willem II in Tilburg in de slotminuten de drie punten gepakt. Door een geweldig doelpunt van Camiel Neghli pakt de ploeg uit Rotterdam de volle buit in Brabant. Willem II verliest voor het eerst in dit Eredivisieseizoen.

Willem II en Sparta Rotterdam begonnen beide nog ongeslagen aan het onderlinge duel in speelronde vier van het Eredivisieseizoen. Sparta speelde de drie voorgaande wedstrijden gelijk en Willem II won er één, en speelde de overige twee partijen ook gelijk.

Artikel gaat verder onder video

Het was niet aan de eerste helft af te zien dat Willem II de promovendus was van de twee ploegen. De Brabantse ploeg schoof de bal wat heen en weer, maar kwam niet echt tot grote kansen. Toch zag het er niet onaardig uit bij de Tilburgers. De eerste twintig minuten verliepen stroef van beide kanten. Twintig minuten voor rust was het toch Sparta wat op de deur klopte bij Willem II. Pelle Clement en Mohamed Nassoh hadden wat mogelijkheden, maar daar ontstond geen doelpunt uit.

In de dertigste minuut was daar de grootste kans van de wedstrijd. Nick Doodeman kreeg de bal op zijn hoofd en knikte de bal richting de lange hoek. Nick Olij, voor wie in het uitvak nog een spandoek was gemaakt met de tekst ‘Olij in oranje’, moest gestrekt en bokste de bal weg. Eén minuut later was het Vaesen die de kans kreeg, maar ook op die inzet had Olij een antwoord. Sparta had even geen antwoord op de aanvallen van Willem II.

Voor rust had Sandra nog een kans, maar je raadt het al, Olij stond in de weg. Daar waar de eerste helft voor Willem II was, schoot Sparta uit de startblokken in de tweede helft. Al gauw kwamen de gasten uit Rotterdam op voorsprong door een doelpunt van Pelle Clement. Willem II zag in dat er wat moest gebeuren en begon meteen met aanvallen na het doelpunt van de middenvelder.

Rick Meissen zorgde voor de 0-2 voor Sparta, maar deze werd afgekeurd door de grensrechter. Na zes minuten wikken en wegen kwam de VAR inderdaad tot de conclusie dat het buitenspel was, en dus stond het nog altijd 0-1. Willem II zocht in de laatste tien minuten naar de gelijkmaker. En dat vond de ploeg! De gelijkmaker kwam op naam van Cisse Sandra, die de bal binnenschoot.

Maar toen was het weer de beurt aan Sparta. In de 89ste minuut schoot Neghli op geweldige wijze de 1-2 tegen de touwen. De buitenspeler punterde de bal in de kruising. Het was de beslissing.