NAC Breda verrast en haalt verdediger met 138 duels voor Feyenoord terug naar Nederland

(30) is terug op de Nederlandse velden. De verdediger, die in het verleden 138 wedstrijden speelde voor Feyenoord en met die club in 2017 kampioen werd van Nederland, tekent na omzwervingen bij AS Monaco, Huddersfield, Fulham, Le Havre en Rapid Wien een contract voor twee jaar bij NAC Breda.

Kongolo vormde een belangrijke schakel in het kampioensteam van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. De linkervleugelverdediger, die in 2014 zeer verrassend door toenmalig bondscoach Louis van Gaal werd geselecteerd voor het Wereldkampioenschap in Brazilië, bekroonde zijn ontwikkeling in Rotterdam-Zuid in de zomer van 2017 met een toptransfer naar AS Monaco. De Monegasken telden liefst vijftien miljoen euro neer voor de komst van Kongolo, maar hij kwam er in de dwergstaat geen moment écht aan te pas.

AS Monaco verhuurde hem na een half jaar al aan Huddersfield, dat hem in de zomer van 2018 voor een bedrag van twintig miljoen euro definitief zou overnemen. Anderhalf jaar later vertrok hij op huurbasis naar Fulham en hij zou ook nog het shirt van Le Havre en Rapid Wien dragen. Nu mag Kongolo zich dus speler van NAC noemen. Hij zette maandag zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen in Breda. “We zochten nog en buitenkans qua ervaring en power, zodat onze staf meer ruimte heeft om te variëren”, zo vertelt technisch directeur Peter Maas op de clubsite. “Terence kan achterin op meerdere posities ingezet worden. Dat geeft precies de extra mogelijkheden waar we naar op zoek waren.”

NAC gelooft dat Kongolo met zijn ‘profiel’ een goede toevoeging kan zijn ‘met het oog op handhaving in de Eredivisie’. De promovendus uit Breda boekte twee weken geleden nog een verrassende zege op Ajax, maar ging in de voorbije speelrondes onderuit tegen FC Utrecht (1-2) en sc Heerenveen (4-0). NAC vindt zich op dit moment terug op de vijftiende plaats.

