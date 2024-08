NAC betreurt keuze van NOS, die Pierre van Hooijdonk voor het blok zette met lastig dilemma

Pierre van Hooijdonk is vrijdagochtend officieel teruggetreden uit de raad van commissarissen van NAC Breda. De oud-voetballer, die actief is als analist voor de NOS, kreeg van de omroep te horen dat het niet is toegestaan om een dergelijke functie te bekleden voor een club uit de voetballerij. Dit alles om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Donderdag werd via BN De Stem bekend dat het vertrek van Van Hooijdonk als commissaris bij NAC eraan zat te komen. Van Hooijdonk treedt op last van de NOS terug, aangezien de omroep van mening is dat zijn werkzaamheden voor de club uit de Eredivisie de schijn van belangenverstrengeling kunnen opwekken. De afgelopen seizoenen was dit geen probleem, aangezien NAC Breda voornamelijk uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie. De promotie heeft dit doen veranderen.

Van Hooijdonk trad in oktober 2022 toe tot de rvc van NAC. De afgelopen twee jaar was Van Hooijdonk als commissaris bij NAC verantwoordelijk voor de portefeuille technische zaken. In die hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor de aanstelling van Peter Maas als technisch directeur en had hij ook een hand in het aantrekken van Peter Hyballa als hoofdtrainer. De Parel van het Zuiden baalt ervan dat het afscheid moet nemen van Van Hooijdonk.

"Wij betreuren, en begrijpen tegelijkertijd, dat Pierre deze keuze heeft moeten maken”, geeft voorzitter van de raad van commissarissen Henk van Koeveringe aan op de website van de volksclub. “Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn gedane werkzaamheden, welke wij altijd op prijs hebben gesteld. Deze terugtreding betekent dat wij eind september, tijdens onze reeds geplande RvC-vergadering, de invulling van portefeuilles zullen herijken", kijkt Van Koeveringe alvast vooruit naar de toekomst.

