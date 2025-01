Bilal Ould-Chikh vastberaden om Mohamed Salah in te halen

verkeert momenteel in een uitstekende vorm bij FC Volendam. De buitenspeler gaf tegen FC Eindhoven (1-3 winst) twee assists, zijn tiende en elfde van het seizoen, en komt daarmee in een bijzonder rijtje te staan. Zijn grootste concurrent is momenteel , grote uitblinker van Liverpool.

Ould-Chikh had een belangrijk aandeel bij de zege van FC Volendam en is vol vertrouwen. De stilist liet eerder dit jaar een tumor weghalen uit zijn rug en kwam vervolgens sterker terug dan ooit. "Ik merk nu pas echt dat ik fitter ben dan ooit. De ziekte in de rug zat me in de weg. Nu is het veel beter. Vanaf mijn negentiende last gehad", aldus Ould-Chikh tegenover ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mohamed Salah baart opzien met fotokeuze na Liverpool - Manchester United

"Mijn linkerbeen laat me nooit in de steek", vervolgt Ould-Chikh die één hoogtepunt uit de wedstrijd tegen FC Volendam uitlicht. "Dat balletje op Kuwas was een goed balletje. Of ik een ondeugende linkervoet heb? Zelf ben ik soms ook ondeugend, dus dat past wel bij me", lacht hij vervolgens na een opmerking van Hans Kraay junior.

Ould-Chikh vastberaden in concurrentiestrijd met Salah

Ould-Chikh gaf tegen FC Eindhoven zijn tiende en elfde assist van het seizoen. Alleen Salah doet het beter met dertien assists. De statistieken van de 32-jarige Egyptenaar bij Liverpool zijn overigens ongeëvenaard. Want in negentien wedstrijden was hij ook nog eens goed voor achttien doelpunten.

Wat betreft die dertien assists van Salah. "Die haal ik wel in, dat moet lukken", is Ould-Chikh vastberaden. "Dan moet ik bij FC Volendam blijven om dat te laten lukken. Op dit moment wil ik niet naar de Eredivisie, tenzij het echt iets is waar je geen nee tegen kunt zeggen. Dan kies ik voor het eerste: dat is gewoon bij FC Volendam blijven en kampioen worden. Dat is het mooiste. Je wil geen degradatievoetbal spelen, maar voor het kampioenschap. Dat is veel beter", besluit de 27-jarige buitenspeler.

Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video van ESPN te bekijken via X.

🔝🅰️ Alleen Mo Salah heeft meer assists in Europa dan Bilal Ould-Chikh:



"Die haal ik nog wel in!" 👀 — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen vertelt heel eerlijk wat hij van afwijzing Hans Kraay vindt

Johan Derksen begrijpt goed dat Hans Kraay junior niet is ingegaan op het aanbod van Vandaag Inside om René van der Gijp op woensdag te vervangen.