Feyenoord dreigt publiekslieveling kwijt te raken in januari: 'Goede hoop op een compromis'

Newcastle United overweegt voortijdig terug te halen, zo weet The Telegraph. De negentienjarige aanvaller wordt in principe het gehele seizoen verhuurd aan Feyenoord, maar Newcastle denkt eraan om Minteh in januari terug te roepen.

De huidige nummer zeven van de Premier League kampt met de nodige blessures: dinsdag ontbraken liefst dertien spelers voor de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-1). Mede daardoor is intern al gesproken over een mogelijke terugkeer van Minteh in de winter. Het huurcontract met Feyenoord bevat echter geen optie om hem voortijdig terug te roepen.

De technische staf van Newcastle buigt zich momenteel over de vraag of het beter is om Minteh in Rotterdam te laten of hem terug te halen. Feyenoord hoeft niet per se akkoord te gaan met een verzoek om de Gambiaan te laten gaan, aangezien het een huursom heeft betaald voor het gehele seizoen. "Maar de relatie tussen de clubs is goed en er is hoop op een compromis", zo klinkt het.

Een vertrek van Minteh zou een klap zijn voor Feyenoord. Niet alleen zouden de opties van Arne Slot in de voorhoede afnemen, ook verliest De Kuip een publiekslieveling. Minteh zorgt aan de bal geregeld voor spektakel en krijgt het publiek daarmee op de banken. De jongeling kwam namens Feyenoord tot veertien officiële wedstrijden, waarin hij driemaal scoorde en twee assists gaf.