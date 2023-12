Feyenoord-fans treiteren PSV’ers: ‘In hoeverre zijn deze lijstjes nog zinvol?’

De eerste seizoenshelft zit er inmiddels op en dat is voor veel media reden om lijstjes op te stellen. Wie was de afgelopen maanden de beste voetballer in de Eredivisie? Welke verdediger maakte de meeste indruk? Welke aankoop kwam totaal niet uit de verf? Vooral Feyenoord- en PSV-fans discussiëren er de afgelopen dagen flink op los. Dat is vrijdagmiddag onder de poll van ESPN over de beste ‘nummer 8’ in de Eredivisie niet anders. Ismael Saibari, Joey Veerman of toch Quinten Timber?

ESPN is na de laatste speelronde van de eerste seizoenshelft begonnen met de verkiezing van de beste spelers in de Eredivisie tot nu toe. PSV was de voorbije maanden met afstand de beste ploeg in Nederland. De ploeg van trainer Peter Bosz legde niet alleen beslag op de Johan Cruijff Schaal, maar won ook alle zestien wedstrijden in competitieverband. PSV won begin deze maand nog met 1-2 van Feyenoord, waardoor de voorsprong op de belangrijkste titelconcurrent liefst tien punten werd. De Eindhovenaren liggen na nog niet eens de helft van de wedstrijden dus al op koers voor de eerste landstitel sinds 2018.

Logischerwijs komen veel PSV-spelers in aanmerking voor een plekje in de beste elf van de eerste seizoenshelft. Maar dat wil niet zeggen dat zij ook als winnaar uit de bus komen in de polls. Integendeel zelfs. In de strijd om de positie onder de lat moest Walter Benítez het afleggen tegen Nick Olij van Sparta Rotterdam. De verdediging wordt zelfs volledig gedomineerd door Feyenoord. Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko én Quilindschy Hartman kregen op X allemaal de meeste stemmen. De uitslagen leidden al tot onbegrip bij PSV-supporters. “Hoe kan Boscagli dit niet winnen?” en “Je moet wel heel zuur zijn wil je hier geen Boscagli stemmen”, leest het onder meer in de reacties op de verkiezing van beste linker centrale verdediger in de eerste seizoenshelft.

Ook het middenveld lijkt in handen te vallen van de regerend landskampioen. ESPN vroeg de volgers donderdag naar de beste ‘nummer 6’ van de eerste seizoenshelft. Jerdy Schouten, Mats Wieffer en Michal Sadílek komen daarvoor in aanmerking. Schouten wordt door velen de beste zomeraankoop genoemd en staat in het spelersklassement van het Algemeen Dagblad bovenaan, maar de verkiezing bij ESPN wordt een prooi voor Wieffer. En ook daarover zijn de meningen verdeeld. “Dit wint Schouten met twee vingers in z’n neus”, was een PSV-fan zeker van zijn zaak. “Is wel Schouten, maar uiteraard Wieffer gestemd. Groetjes!”, reageert iemand cynisch.

PSV-supporters lijken onderhand wel een beetje klaar te zijn met de polls van ESPN. “In hoeverre zijn deze lijstjes nog zinvol? Als Feyenoord-fans alle lijstjes spammen door op eigen spelers te stemmen. Als je de winnaars ziet afgelopen dagen zou je denken dat Feyenoord op nummer 1 staat met tien punten voorsprong. Stop hiermee”, leest het in de reacties onder de verkiezing van beste ‘nummer 8’. Dat lijkt Timber te gaan worden. En daar kan zeker niet iedereen zich in vinden.