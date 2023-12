Feyenoord moet een 'ander doel' stellen: 'Dat is wel een enorme knal geweest'

Feyenoord leek het lang uitstekend op de rit te hebben. De regerend kampioen van Nederland herstelde zich in de Eredivisie overtuigend van de gelijke spelen in de eerste twee wedstrijden en kreeg veel lovende kritieken voor de optredens in de groepsfase van de Champions League. Maar na de 1-3 nederlaag tegen Atlético Madrid en daarmee uitschakeling in het miljardenbal volgde tegen PSV (1-2) een nieuwe domper. Volgens Leon ten Voorde is de dubbele teleurstelling iets teveel van het goede voor het elftal van trainer Arne Slot.

Nog geen anderhalve maand geleden speelde Feyenoord Lazio in de eigen Kuip op een hoopje (3-1). Voor menig Feyenoord-supporter zal de overwinning op de Romeinen echter als een eeuwigheid geleden voelen. Na het indrukwekkende optreden in de groepswedstrijd in de Champions League ging de formatie van Slot namelijk onderuit tegen FC Twente, Lazio (uit), Atlético Madrid én PSV. Door de nederlagen tegen Atlético en PSV is het definitief uitgespeeld in de Champions League en lijkt het titelprolongatie eveneens op z’n buik te kunnen schrijven.

Ten Voorde verbaast zich in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad over het feit hoe snel het de afgelopen weken is gegaan. “Van misschien wel de ploeg waarvan we allemaal vonden dat zij misschien wel het beste voetbal speelden. PSV had de wapens en de individuele kwaliteiten, maar Feyenoord vonden we toch wel de best voetballende ploeg. En in twee weken tijd denken we daar met z’n allen heel anders over. Zo snel gaat het”, zegt Ten Voorde, die Feyenoord donderdagavond nog zag worstelen tegen FC Volendam. “Dat is niet logisch. We weten allemaal wat er in Volendam is gebeurd. Als je kijkt naar de selectie… Die gaan degraderen. Dan mag Feyenoord dit nooit overkomen.”

Volgens Ten Voorde kwam in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam duidelijk aan het licht dat de nederlaag tegen PSV een ‘enorme dreun’ is geweest. “Ze moeten opeens een ander doel gaan stellen. Slot heeft het er opeens over dat ze die tweede plaats moeten veiligstellen. Dat is natuurlijk wel een enorme mentale domper geweest voor die ploeg en de spelers, die tot vorig weekend nog dachten dat ze volledig meededen om het kampioenschap. De spelers weten diep van binnen ook wel dat dat niet meer gaat lukken, dus ze moeten die mentale knop om gaan zetten”, aldus Ten Voorde. En dat ging tegen FC Volendam niet van harte. “Dat blijkt toch heel moeilijk te zijn. Ook tegen een ploeg als Volendam, dat misschien wel de slechtste ploeg is van de Eredivisie, krijgen ze het niet voor elkaar om de wedstrijd simpel over de streep te trekken.”

Ten Voorde komt tot de conclusie dat het ‘even teveel’ is voor Feyenoord. De kampioen van vorig seizoen had anderhalve week geleden nog uitzicht op overwintering in de Champions League en de kans om de achterstand op PSV te verkleinen tot vier punten. Maar na de tik tegen Atlético volgde dus een enorme dreun tegen PSV. “Tot twee weken geleden werden ze nog aan alle kanten geroemd. Ze hebben nog een tijdje bovenaan gestaan in hun Champions League-groep en ineens is alles weg. Dat is wel een enorme knal geweest. Ook voor Slot. Gelaten wil ik niet zeggen, maar hij stond wel een beetje wanhopig langs de lijn in de slotfase tegen FC Volendam.”