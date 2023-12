'Feyenoord moet vrezen voor transfer: Fulham wil sterkhouder'

Feyenoord moet mogelijk vrezen voor het vertrek van . De middenvelder is een mogelijk transferobject van Fulham. Afgelopen week heeft de scouting van de Premier League zich verdiept in de Feyenoorder en tegen Celtic zitten ze deze week zelfs op de tribune.

Dat meldt TEAMtalk althans. Fulham zoekt een extra middenvelder, omdat er veel belangstelling is voor Palhinha. Afgelopen zomer was hij heel dichtbij een overgang naar Bayern München, maar nog altijd staat de 28-jarige Portugees bij veel clubs op het lijstje – zo ook bij Der Rekordmeister.

Artikel gaat verder onder video

Naast Timber heeft de Engelse club ook belangstelling in Fluminense-middenvelder Andre, al maakt hij dusdanig veel indruk dat mogelijk ook grotere clubs zich gaan melden voor hem. Als Palhinha vertrekt, wil Fulham in de januari-window zeker een vervanger halen. Maar ook als er niemand vertrekt, wil de club met een extra middenvelder het liefst voorsorteren op een later vertrek.

Het medium weet ook dat Fulham zeker niet de enige club is die zal afreizen naar Schotland voor het duel in de groepsfase van de Champions League. “Er zullen diverse clubs zijn, aangezien Santiago Giménez in middelpunt van de belangstelling staat in Engeland. Onder meer bij Tottenham Hotspur en West Ham United staat hij op de radar”, valt er te lezen. Ook Fulham vindt de Mexicaan een interessante speler, maar de vraag is wel of hij haalbaar is.