'Feyenoord onderhandelt over transfer 17-jarige Zweedse aanvallende middenvelder'

Feyenoord hoopt zich in januari te verzekeren van de diensten van Isak Alemayehu Mulugeta. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl donderdagmiddag. De aanvallende middenvelder staat momenteel nog onder contract bij Djurgårdens IF, maar als het aan de Rotterdammers ligt maakt hij binnenkort op huurbasis de overstap naar Nederland, alvorens in de zomer definitief aan te sluiten.

Volgens 1908.nl zijn de clubs in onderhandeling over een transfer voor de langere termijn. Mulugeta is van nature een aanvallende middenvelder, maar kan ook als buitenspeler uit de voeten. Hij doorliep verschillende jeugdelftallen van zijn huidige werkgever, alvorens begin dit kalenderjaar aan te sluiten bij de hoofdmacht. Mulugeta speelde vooralsnog twee wedstrijden op het hoogste niveau. Hij kwam ook al drie keer in actie voor de Onder-17 van Zweden.

Mulugeta is een bekende van Feyenoord. Hij liep twee jaar geleden al stage in Rotterdam, waar naar verluidt nu een contract voor hem klaarligt. Volgens 1908.nl probeert Feyenoord de aanvallende middenvelder te huren met een optie tot koop. Mocht het tot een deal komen, dan is het de verwachting dat de Zweed in eerste instantie aansluit bij het beloftenelftal van Feyenoord, dat onder leiding staat van trainer Melvin Boel. Daar zou Mulugeta kunnen toewerken naar de hoofdmacht.