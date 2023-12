Giménez speelde in Nederland bijna voor een andere club: ‘Dat werd hem niet’

Het had weinig gescheeld of had zijn doelpunten in het afgelopen jaar niet gemaakt voor Feyenoord, maar voor PSV. De Eindhovenaren hadden vorig jaar eveneens hun zinnen gezet op de komst van de Mexicaan. Giménez tekende in de zomer van 2022 echter bij Feyenoord. Die keuze heeft uitstekend uitgepakt. De centrumspits werd eerder dit jaar landskampioen en was in de eerste helft van dit seizoen al achttien keer trefzeker in competitieverband.

Feyenoord telde in de zomer van 2022 zes miljoen euro neer voor Giménez. Een koopje, blijkt achteraf. Waar Giménez in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog vooral bankzitter was, knokte hij zich na de winterstop definitief in de ploeg van trainer Arne Slot. De Mexicaan maakte in het eerste halfjaar van 2023 al een goede indruk en deed er in de afgelopen maanden nog een paar schepjes bovenop. In 22 wedstrijden in alle competities was hij twintig keer trefzeker: achttien keer in de Eredivisie en tweemaal in de Champions League.

Maar het had dus niet veel gescheeld of Giménez had helemaal niet voor Feyenoord gespeeld. De spits had zich in dienst van CD Cruz Azul ook in de kijker gespeeld van PSV. “Eerst nog PSV. John van de Jong kwam naar Mexico om te praten over de stap naar de Eredivisie”, vertelt Giménez in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat werd hem niet.” PSV haalde uiteindelijk Luuk de Jong terug naar Eindhoven, Giménez maakte de overstap naar Feyenoord. Vader Christian is blij dat zijn zoon voor de Eredivisie koos. “Mijn favoriete voetballer ooit was de Braziliaan Ronaldo. Die ging als jonge speler van Cruzeiro naar Nederland. Naar PSV, naar de Eredivisie. Dat was ontzettend slim.”

Ronaldo scoorde in Eindhoven aan de lopende band en maakte vervolgens furore in de Europese topcompetities. “In Nederland kon hij wennen aan Europa, aan het voetbal hier. En van daaruit de volgende stap zetten. Hij ging naar Barcelona en later Internazionale, Real Madrid en AC Milan. De stap naar de Eredivisie is ideaal voor een speler uit Zuid-Amerika of Latijns-Amerika”, aldus Christian Giménez. Nu schiet zijn zoon dus de ene na de andere bal tegen het net. Eenvoudig kwam de transfer naar Feyenoord overigens niet tot stand. “Maar Santi en ik wisten, dit is hét moment, dit is de juiste club. (…) Dennis te Kloese heeft echt geknokt om Santi naar Feyenoord te krijgen. Wij kenden hem omdat hij technisch directeur van de Mexicaanse voetbalbond is geweest. Nee, hij was geen vriend, wel een bekende. Hij wist dat dit een sterke combinatie kon worden. De club en de speler.”