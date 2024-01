Krabbendam krijgt vraag over beste Feyenoord-aankoop: 'Dat laat zien dat het niveau al heel hoog is'

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam durft nu nog niet te zeggen wie de beste Rotterdamse aankoop van het afgelopen jaar was. De regerend kampioen van Nederland roerde zich in de voorbije zomer flink op de transfermarkt, maar de clubwatcher van Voetbal International is van mening dat de aankopen nog tijd nodig hebben. Volgens Krabbendam laat dat zien dat het niveau bij Feyenoord al ‘heel hoog’ is.

Feyenoord kroonde zich in mei van dit jaar voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland en was er veel aan gelegen om het succeselftal bij elkaar te houden. Daar slaagden de Rotterdammers niet helemaal in. Naast Sebastian Szymánski trok ook aanvoerder Orkun Kökçü de deur van De Kuip achter zich dicht. Oussama Idrissi keerde na de zomer eveneens niet terug in Rotterdam-Zuid. De ploeg van trainer Arne Slot had dus behoefte aan versterking en die kwam er ook. Feyenoord haalde onder meer Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Luka Ivanusec naar De Kuip.

Maar geen van hen heeft nu al een dusdanige indruk achtergelaten dat Krabbendam de beste aankoop van 2023 durft aan te wijzen. “Nou, dat moet nog blijken. Ik kan niet zeggen dat er nu al eentje uitspringt waarvan je zegt: geweldige aankoop”, spreekt Krabbendam voor de camera van VI. Van Ivanusec werd bij zijn komst misschien wel het meeste verwacht. De Kroaat kende een goede start in het Feyenoord-shirt, maar raakte in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic geblesseerd en slaagde er vervolgens niet in om het gewenste niveau te halen. “Ivanusec moet het nog laten zien. Zerrouki heeft het op bepaalde momenten wel laten zien, maar is nog geen vaste basisspeler”, ziet Krabbendam.

“Zo zijn er natuurlijk nog meer spelers gekomen waarbij het nog even afwachten is wat het gaat worden”, vervolgt de clubwatcher. Krabbendam noemt ook Bart Nieuwkoop, die afgelopen zomer terugkeerde in Rotterdam. “Hij is dan geblesseerd geraakt en heeft dus ook nog niet zijn stempel kunnen drukken. Wat dat betekent? Dat het niveau bij Feyenoord al heel hoog is en dat Feyenoord dus niet in staat is om spelers te kopen die meteen bij dat niveau aansluiten of sterker nog, dat niveau overstijgen. Dat is dus wel een heel verschil met andere clubs die dat wel kunnen.” Krabbendam noemt geen namen van clubs, maar zal ongetwijfeld op PSV doelen. De Eindhovenaren haalden afgelopen zomer stuk voor stuk spelers die absolute versterkingen zijn gebleken.

De Eindhovenaren trokken ook wel flink de portemonnee. Zo kostten Hirving Lozano, Noa Lang, Jerdy Schouten en Ricardo Pepi allemaal meer dan tien miljoen euro. Ayase Ueda is met negen miljoen euro de duurste zomeraankoop van Feyenoord. “Feyenoord haalt spelers van maximaal acht miljoen euro (negen miljoen euro dus, red.) en dat zijn spelers die blijkbaar goed zijn, maar nog niet goed genoeg om meteen bij Feyenoord hun stempel te kunnen drukken”, stelt Krabbendam. “Zolang dat niet verandert, blijft Feyenoord in deze categorie vissen en zullen aankopen tijd nodig hebben om zich in het elftal te kunnen vissen.”