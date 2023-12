Fortuna Sittard heeft zondagmiddag de winst gepakt in de laatste fase van de wedstrijd teken RKC Waalwijk. Na een oersaaie eerste helft en een wat enerverendere tweede helft wist Tijjani Noslin de 1-0 binnen te tikken. Zo gaat Fortuna naar de negende plaats in de Eredivisie. De slotminuten waren zenuwslopend: doelman ging in de 95ste minuut mee bij een corner en deed zijn helm af, maar kon RKC niet redden. Een daaropvolgende vrije trap voor RKC werd ook overleefd door Fortuna.

In de eerste helft gebeurde ontzettend weinig. Zo was er in de 47 minuten die deze helft duurde geen enkel schot op doel te noteren. Fortuna Sittard was wel de ploeg die iets meer de overhand had. De Fortunezen kregen een aantal corners en hadden ook meer schoten, die weliswaar over of naast gingen. De beste man in de eerste helft was de rechtsachter en aanvoerder Ivo Pinto. Hij nam een aantal vrije trappen en kwam met goede voorzetten.

Het opvallendste moment tot aan de rust kwam van de rechtsachter van RKC Waalwijk. Julian Lelieveld kreeg geel voor een flinke tik op het been van Inigo Cordoba. Trainer Henk Fraser wisselde zijn speler al ruim voor rust, omdat Lelieveld zich moest inhouden bij duels met het risico op een rode kaart. Jurien Gaari, zijn vervanger, kreeg nog geen vijf minuten later zelf ook geel voor een onnodige duw. Het is voor te stellen dat Fraser baalde van deze actie. Hij wisselde Gaari uiteindelijk niet meer. De ruststand bleef 0-0.

Na rust leken beide ploegen er meer zin in te hebben. Na vijf minuten was het eerste 'schot' op doel een feit. Dario Van den Buijs kopte de bal in de handen van Ivor Pandur. Hierna was de wedstrijd wat vermakelijker met kansen over en weer. Michiel Kramer miste een grote kopkans en Alen Halilovic schoot een vrije trap van dichtbij over. Aan beide kanten werden corners weggeven, maar tot doelpunten leidden ook deze nog niet.

In de eindfase was het voor de thuissupporters eindelijk tijd om te juichen. In minuut 87 gaf Inigo Cordoba de voorzet op Ivo Pinto, die de assist afleverde aan doelpuntenmaker Tijjani Noslin. Het team dat het meeste recht had op een overwinning, kreeg deze ook. RKC Waalwijk probeerde met man en macht nog gelijk te maken, maar de stand bleef op 1-0 staan.

Met dit resultaat stijgt de ploeg van Danny Buijs en Adrie Poldervaart naar het linkerrijtje. Fortuna speelt komende vrijdag tegen N.E.C. in de laatste Eredivisiewedstrijd voor de winterstop. Voordat dat zover is volgt nog wel een wedstrijd tegen FC Eindhoven in de KNVB Beker. RKC Waalwijk is al uitgeschakeld in de beker tegen FC Utrecht en speelt alleen nog een Eredivisie-duel voor de winterstop. Die wedstrijd is tegen, inderdaad, FC Utrecht.