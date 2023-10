Fraser overweegt Van Gaal-truc met bijna herstelde Vaessen: 'Ga het overleggen met de artsen'

Doelman heeft maandag zijn rentree gemaakt op de groepstraining van zijn club RKC Waalwijk, zo meldt De Telegraaf. De 28-jarige doelman raakte eind september geblesseerd nadat hij vlak voor het einde van het competitieduel tegen Ajax bij een 2-3 achterstand ongelukkig in botsing kwam met spits Brian Brobbey. RKC-trainer Henk Fraser speculeert zelfs al over een rentree á la in het aanstaande bekerduel met FC Utrecht.

De keeper werd door Brobbey geraakt aan zijn hoofd en was daardoor even van de wereld, wat leidde tot paniek op het veld en een angstvallige stilte in het stadion. Omdat hij nergens op reageerde werd ter plekke besloten om Vaessen - conform protocol - te reanimeren, waardoor de spelers op het veld, de toeschouwers in het stadion en veel televisiekijkers vreesden voor het ergste. Later op de avond werd duidelijk dat de reanimatie feitelijk onnodig was geweest; de doelman verbleef uiteindelijk wel enige tijd in het ziekenhuis maar werd al vrij snel naar huis gestuurd om daar verder te herstellen.

Afgelopen zaterdag werd al duidelijk dat Vaessen de individuele training had hervat, twee dagen later sluit hij dus ook alweer aan bij de spelersgroep van trainer Fraser. Dat kwam hem volgens bovengenoemde krant op 'veel knuffels en een applausje' van zijn medespelers te staan. Bovendien droeg Vaessen op het trainingsveld een helm - van het soort dat oud-Chelsea- en Arsenal-keeper Peter Cech jarenlang droeg. Vaessen zou de helm naar verwachting de rest van het seizoen bij wedstrijden willen dragen 'omdat hij zich zekerder voelt', zo weet De Telegraaf.

Dat dat laatste het geval is blijkt uit het verslag van de training, waarin de ochtendkrant Vaessen 'alweer voor de voeten van een inkomende speler' zag duiken bij het partijspel. Ook liet hij bij het oefenen op strafschoppen zien zijn reflexen nog niet kwijt te zijn: van de vijf pogingen die zijn teamgenoten ondernamen ging er volgens De Telegraaf slechts eentje in.

Komende dinsdag speelt RKC in Utrecht het uitduel in het KNVB Bekertoernooi tegen FC Utrecht. Dan zal Jeroen Houwen, net als in de voorgaande drie wedstrijden het geval was, normaal gesproken opnieuw plaatsnemen onder de lat. Met de deze zomer van Vitesse overgenomen goalie in de basis verloor RKC de Eredivisie-wedstrijden tegen Almere City (1-0) en Sparta Rotterdam (2-0), maar wist de club tussendoor wel drie punten te pakken tegen FC Volendam (2-1).

Mocht de wedstrijd in Utrecht uitdraaien op een strafschoppenserie, dan sluit Fraser niet uit dat zich een Tim Krul-scenario zal gaan afspelen in Stadion Galgenwaard. Dat zou betekenen dat Vaessen vlak voor het einde van de verlenging in het veld zou moeten komen om de strafschoppenserie voor zijn rekening te nemen, net als Krul dat in 2014 deed bij de wedstrijd tegen Costa Rica op het WK in Brazilië. Fraser geeft tegenover het Brabants Dagblad aan Vaessen in een eventuele serie 'heel goed te kunnen gebruiken', maar houdt een slag om de arm: "Maar het moet wel verantwoord zijn. Ik ga het overleggen met de artsen."