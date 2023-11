Henk Fraser schrikt van beelden Michiel Kramer: 'Komen goed weg, dit gaan we zeker bespreken'

RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser gaat in gesprek met zijn spits (34) over diens overtredingen tijdens het verloren bekerduel bij FC Utrecht. Na het terugzien van de beelden kan Fraser niet anders dan concluderen dat de routinier 'goed wegkwam' met slechts een gele kaart, mede doordat er in de eerste ronde van het bekertoernooi geen VAR actief is.

Fraser nam halverwege het duel in Utrecht het zekere voor het onzekere en liet Kramer achter in de kleedkamer; Denilho Cleonise was zijn vervanger. In gesprek met ESPN kondigt de oefenmeester aan dat hij zijn spits gaat aanspreken op zijn acties: "Als ik de beelden terugzie dan was het een juiste beslissing om hem te wisselen. Ik kan niets anders zeggen dan dat we goed zijn weggekomen." Verslaggever Aletha Liedelmeijer vraagt of de trainer 'pissig' is over de acties van Kramer: "We weten allemaal dat dat niet hoort, toch? Dus dat is iets dat we zeker gaan bespreken, dat lijkt me niet meer dan logisch."

In het bekerduel keek RKC al na een half uur spelen aan tegen een 3-0 achterstand, door treffers van Utrechters Oscar Luigi Fraulo, Mike van der Hoorn en Isac Lidberg, die vanaf de strafschopstip mocht aanleggen. Vlak voor rust deed Chris Lokesa iets terug en kort na het begin van het tweede bedrijf zorgde hij zelfs voor de 3-2, maar dichterbij zouden de Waalwijkers niet meer komen, waardoor het bekertoernooi er al na een speelronde opzit.

Fraser was wel blij met de bijdrage van Lokesa, die zijn eerste twee doelpunten voor RKC maakte in Utrecht. "Hij is een man die altijd energie brengt. Hij moet nog wat rustiger worden, maar dat is inherent aan de leeftijd. Ik ben hartstikke gek op hem omdat hij heel dicht bij je staat qua energie. Het voetbal kan wel beter hoor, en dat gaat hij ook zeker doen, daar ben ik honderd procent van overtuigd", aldus Fraser.