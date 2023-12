Minimale extra speeltijd bij RKC Waalwijk - Ajax al bekend: ‘Dat vind ik best apart’

Ajax is sinds de aanstelling van John van ’t Schip als interim-hoofdtrainer inmiddels vijf wedstrijden in de Eredivisie ongeslagen en kan woensdagavond een volgende stap zetten op de ranglijst. De huidige nummer acht reist af naar Waalwijk voor het restant van het treffen met RKC. De Amsterdammers verdedigen een 2-3 voorsprong en weten ook al hoeveel tijd ze hebben om die over de streep te trekken: negen minuten, waarvan minimaal drie minuten blessuretijd. Daar heeft Henk Fraser wel een mening over.

Het is inmiddels ruim twee maanden geleden dat RKC en Ajax elkaar troffen in Waalwijk. De aanwezigen in het Mandemakers Stadion kregen in eerste instantie een leuke wedstrijd te zien. Het ging op en neer en er werd volop gescoord. Ajax ging rusten met een 1-2 voorsprong, maar zag RKC in de tweede helft voor een tweede keer langszij komen. Steven Berghuis schoot de Amsterdammers vervolgens opnieuw op voorsprong en leek hen de drie punten te schenken, maar het laatste fluitsignaal werd die avond niet gehaald. Na een heftige botsing tussen Etiënne Vaessen en Brian Brobbey werd de wedstrijd definitief gestaakt.

Nu, ruim twee maanden later dus, maken RKC en Ajax zich op voor het restant. Het duel werd in minuut 84 gestaakt, dus er staan nog zes minuten officiële speeltijd op het programma. Maar de minimale blessuretijd is ook al bekend. “Navraag van Ajax Life bij de KNVB leert dat er na negentig minuten nog minimaal drie minuten extra tijd bijkomen”, schreef Ajax Life maandag. Dat is volgens de KNVB ‘exclusief de extra speeltijd die er mogelijk nog bijkomt vanuit het restant’. “Dat hebben ze al gecommuniceerd. Dat vind ik best apart trouwens”, vertelt RKC-trainer Fraser daarover in gesprek met Voetbal International. “Slechts drie minuten extra, dat is de tijd die er voor de wissels staat. Daar had nog wel iets bij gekund. Misschien dat er in de officiële resterende minuten nog aanleiding is om er iets bij te doen.”

Geen lange ballen richting de Amsterdamse zestien

Het zal in ieder geval een vreemde gewaarwording zijn in Waalwijk. Fraser heeft overigens ervaring met het uitspelen van een wedstrijd die nog geen tien minuten duurt. Hij moest vorig jaar als trainer van Sparta Rotterdam voor een paar minuten naar Vitesse. De Rotterdammers verdedigden met succes een 0-1 voorsprong, nu moeten Fraser en zijn spelers op jacht naar de gelijkmaker. “Ik denk dat je in dat tijdbestek zeker twee à drie kansen, misschien wel vier, moet kunnen krijgen”, is hij in ieder geval vol vertrouwen. Lange ballen richting het duo Michiel Kramer en David Min zouden Ajax in de problemen kunnen brengen, maar dat lijkt Fraser niet van plan te zijn. “Wij hebben een ploeg die van voetbal uitgaat en op die manier aan mogelijkheden komt. Dat zal nu ook het uitgangspunt zijn.”

Fraser realiseert zich echter als geen ander dat er een ander Ajax op bezoek komt dan ruim twee maanden geleden. Toen verkeerden de Amsterdammers onder leiding van Maurice Steijn in rampzalige vorm en was het achterin zo lek als een mandje. Onder Van ’t Schip laat Ajax voorzichtig steeds meer verbetering zien. “We zullen een ander Ajax treffen dan toen. Wat andere namen denk ik en in ieder geval een andere ploeg qua vorm. Toen was het minder stabiel, ze staan er nu beter voor”, aldus Fraser.