Hoek onthult ander plan dat Van Gaal had voor penaltyserie tegen Argentinië

Frans Hoek heeft zondagavond bij Studio Voetbal onthuld dat de penaltyserie tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK had gekeept als hij was meegegaan naar Qatar. Louis van Gaal wilde Krul als penaltyspecialist meenemen naar het toernooi, maar dat zag de nu 35-jarige doelman niet zitten.

Volgens Hoek kwam Krul uit de informatie die er was naar voren als beste optie onder de lat bij een penaltyserie. "Hij heeft ook de ervaring en had het al een keer gedaan (de kwartfinale op het WK 2014 tegen Costa Rica, red.). De verhalen dat hij niet meewilde? Die zijn allemaal niet waar. Hij belde mij op en gaf aan: Frans, dit is de situatie. Ik zei: Tim, als jij dat zo voelt, dan ga ik je niet proberen over te halen."

Artikel gaat verder onder video

Op aandringen van presentator Sjoerd van Ramshorst vertelt Hoek dat Krul het niet zag zitten om een periode van vier tot zes weken weg te zijn van zijn gezin. "En hij maakte geen kans om echt te spelen, dat zouden de andere drie zijn. Hij zou er alleen maar zijn voor de penalty's. Dat kon hij niet opbrengen. Dat moet je dan respecteren", aldus Hoek, die bevestigt dat er een 'heel grote kans' was dat Krul de penaltyserie tegen Argentinië had gekeept.

Niet Krul, maar Andries Noppert stond onder de Oranje-lat toen op 9 december de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië door middel van strafschoppen beslist moest worden. Het lukte de Friese doelman niet om één penalty's te keren. De enige Argentijnse strafschop die niet raak was, werd naast geschoten door Enzo Fernández.