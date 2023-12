Frans Hoek: 'Zijn marktwaarde is enorm gestegen bij Ajax en er is nog veel meer mogelijk'

Frans Hoek is goed te spreken over de ontwikkeling van . Door de blessure van Gerónimo Rulli is Ramaj uitgegroeid tot eerste keeper van Ajax en sindsdien is zijn marktwaarde alleen maar toegenomen, weet Hoek.

De keeperstrainer is niet verrast door de ontwikkeling van Ramaj, vertelt hij aan Voetbal International. “Wat hij bij Eintracht Frankfurt deed, laat hij nu bij Ajax zien, op een hoger niveau. Dat is al heel goed. Als je dat afzet tegen de kosten en wat hij op dit moment laat zien, vind ik dat dat een goede prijs geweest is.”

Ajax betaalde een vast bedrag van vijf miljoen euro, dat via 'onwaarschijnlijke bonussen' kan oplopen tot negen miljoen euro, meldde het Algemeen Dagblad in augustus. “Ik denk dat zijn marktwaarde al enorm omhoog is gegaan en er kan nog veel meer uitkomen, dat ziet er op dit moment goed uit.”

Volgens Hoek wordt de ontwikkeling van Ramaj ook in Duitsland op de voet gevolgd. “De informatie die ik heb, is dat er in Duitsland geconstateerd is dat er na de generatie met Manuel Neuer (37) en Marc-André Ter Stegen (31) wel een leegte valt. Ik heb begrepen dat daar toch wel vraagtekens zijn over de opvolging. En in die leegte blijkt Ramaj een van de mogelijke kandidaten te zijn om dat op te vullen.”