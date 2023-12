'Fulham wil na het halen van Ajacied Bassey ook bij Feyenoord shoppen'

Fulham volgt de ontwikkelingen van Feyenoord-middenvelder nadrukkelijk, zo meldt het Engelse medium The Standard vrijdag in een transferupdate over de Londense club. Wieffer staat nog tot medio 2027 onder contract bij de Rotterdammers.

De nummer dertien van de Premier League heeft Wieffer volgens journalist Dom Smith op het verlanglijstje staan, maar hij is niet de enige middenvelder die in de belangstelling staat van The Cottagers. Fulham richt zich namelijk in eerste instantie op het vastleggen van de Braziliaanse middenvelder André van Fluminense. Daarna lijkt Wieffer pas concreet in beeld te komen bij Fulham, maar van interesse is sprake.

Het is niet de eerste keer dat de Feyenoorder in verband wordt gebracht met clubs uit het buiteland, want eerder prijkte de middenvelder uit Borne op de voorkant van de Catalaanse sportkrant. Wieffer werd destijds in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona en werd in het verleden door de Italiaanse pers al gelinkt aan Lazio. Sinds vrijdag komt daar ook Fulham bij, dat afgelopen zomer Calvin Bassey ophaalde bij Ajax.