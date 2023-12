Gechoqueerde reacties in buitenland om één vraag van Kraay junior aan Ajax-speler Hlynsson

In het buitenland snapt men niets van het interview dat Hans Kraay junior na afloop van Ajax - Sparta Rotterdam (2-1) hield met . De verslaggever van ESPN vroeg de IJslandse middenvelder onder meer of zijn vriendin ‘een beetje kan koken’.

Kraay junior sprak na afloop voor de camera van ESPN met Hlynsson, die met name in de eerste helft een prima indruk maakte. Nadat de verslaggever eerst inhoudelijk had gesproken met Hlynsson over de wedstrijd, vroeg hij hem of hij ‘verder nog iets wil zeggen’. “Woon je inmiddels op jezelf? Want je hebt in een gastgezin gewoond, hè”, voegde Kraay junior eraan toe.

“Ik woon met mijn vriendin. Zij komt ook uit IJsland”, antwoordde Hlynsson. Kraay junior vroeg vervolgens of ‘dat goed gaat’. “Ja, dat gaat goed", reageerde de Ajax-speler. Kraay junior: “Kan ze een beetje koken?” Hlynsson antwoordde vervolgens instemmend: “Ja, maar ik ook. We doen het samen.”

De desbetreffende uitspraken van Kraay junior en Hlynsson werden vervolgens door het bekende fanaccount TheEuropeanLad (ruim 845.000 volgers op het moment van schrijven) uitgelicht op X, voorheen Twitter. De volgers van het account, overwegend buitenlanders, zijn stomverbaasd over de vragen die Kraay junior stelde aan Hlynsson.

“Wat is dit dan voor interview? Verwachten ze dat hij zegt dat zij niet kan koken?”, reageert iemand in het Engels. Een ander vraagt zich af: “Wat moeten we met deze informatie?”, terwijl een ander reageert met: “Nederlandse media, wtf.” “Kunnen ze geen lastigere vragen stellen?”, vraagt iemand anders zich weer af, terwijl een ander zich weer afvraagt ‘waarom dit soort persoonlijke vragen gesteld worden.’

Hlynsson: "I live on my own now. With my girlfriend from Iceland."



• How is it going?



Hlynsson: "It's going well.



• Can she cook?



Hlynsson: "Yes, but so can I. We cook together." pic.twitter.com/OU81a9pR94 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) December 9, 2023

What kind of football interview is this???😂😂😂. Are they expecting him to say she can't cook???😂 — CR7𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𓃵𝕏⛦ (@Jantycristiano) December 9, 2023

What should we do with this information 😭😭 — 𝔾𝕠𝕝𝕕¹⁸ (@Goldco69) December 9, 2023

Dutch media wtf😭 — Fola (@manlikefola_) December 9, 2023

Can’t they ask hard questions? — ZEUS🐐👑 (@RMAzeus) December 9, 2023

Why all the personal questions? — CFC OJ (@ojhayford) December 9, 2023

Why would they ask him this😭 — ZX🦅 (@Szn1904) December 9, 2023

What kind of interview is this💀💀😭😭 — Shyam (@shyam20749) December 9, 2023

Which journo asks a player if his gf can cook...😭😭 — Km (@KmYNWA) December 9, 2023

Why you asking him these questions? — TM (@TOMISREA) December 9, 2023

What kind of question is that. The Dutch media is funny — Initials are ICE🥶🥶 (@okayiamchris) December 9, 2023

What sort of questions are these?? Dutch journalist are the worst — Omotayojnr (@Big_Sam_44) December 9, 2023

Why the fuck are they bringing this up in a post match interview😭😭😭 — 🙏🇮🇪 (@Sjjsks82928341) December 9, 2023

Those Dutch journalists 😭 — Alex Chatzopoulos (@AlexXatzapost) December 9, 2023

Why the hell the media ask that question — zeek 🥤 (@zeekkk1337) December 9, 2023