Grijnzende Reiss Nelson beantwoordt vraag over mogelijke terugkeer bij Feyenoord

is weer even terug in Nederland. De 24-jarige buitenspeler mocht tegen PSV voor het eerst dit seizoen in de Arsenal-basis beginnen van trainer Mikel Arteta. Na afloop moet de Engelsman grijnzen als hij gevraagd wordt naar een eventuele terugkeer bij Feyenoord, de club waarvoor hij in het seizoen 2021-22 op huurbasis actief was.

"Feyenoord is nog steeds op zoek naar buitenspelers, misschien heb je dat gehoord. Wat als de trainer jou belt?", wordt Nelson gevraagd voor de camera's van RTL. Met een grote grijns denkt de Engelsman terug aan zijn voormalige trainer Arne Slot: "De coach en ik hebben een goede relatie. Ik heb Feyenoord een paar jaar geleden geholpen en ik heb me daar heel goed ontwikkeld", klinkt het lovend. "Maar ik heb een nieuw contract bij Arsenal getekend, mijn hart is op dit moment bij deze club."

In zijn enige seizoen in De Kuip kwam Nelson in alle competities 33 keer binnen de lijnen namens Feyenoord. Hij scoorde zowel twee keer in de Eredivisie als in het toernooi om de Conference League, waarin de Rotterdammers dat seizoen de finale zouden bereiken die verloren ging tegen het Italiaanse AS Roma.

Afgelopen seizoen keerde hij terug bij Arsenal, waar hij achttien wedstrijden zou spelen waarvan elf in de Premier League. Daarin kwam hij drie keer tot scoren, waaronder de winnende diep in blessuretijd van het thuisduel met Bournemouth, waardoor The Gunners een 0-2 achterstand ombogen in een 3-2 zege. Deze jaargang wacht hij nog op zijn eerste treffer in de hoofdmacht van Arsenal, waar hij zijn contract tussentijds dus verlengde, tot medio 2027.

