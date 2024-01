Groot compliment voor bekritiseerde Ajax-aankoop: 'Fantastische jongen om mee te werken'

Mark van Bommel bewaart goede herinneringen aan zijn samenwerking met . De trainer en speler werkten vorig seizoen samen bij Antwerp, dat beslag legde op de Belgische beker en de landstitel. Na het seizoen werd Ávila voor maximaal 14,5 miljoen euro overgenomen door Ajax.

Ávila maakte in de zomer van 2022 voor zo'n vier miljoen euro de overstap van Boca Juniors naar Antwerp. In Belgische dienst was de Argentijnse verdediger, die zowel centraal achterin als op de linksbackpositie uit de voeten kan, niet meteen verzekerd van een basisplaats. "Hij kwam uit Argentinië, moest wennen aan het Europese voetbal door een andere manier van voetballen en trainen", zegt Van Bommel in gesprek met Voetbal International.

In Argentinië krijgt een verdediger meer tijd dan in Europa, stipt Van Bommel aan. "We hebben hem een half jaar in het tweede laten spelen om hem te laten wennen. Hij was daarna als linksback van grote waarde in de strijd om de titel, fantastische jongen om mee te werken", aldus de Nederlandse trainer, die in totaal slechts een jaar met Ávila heeft samengewerkt.

Ávila, één van de grote aankopen van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat, komt bij Ajax nog niet uit de verf. Als centrale verdediger moet hij voorrang verlenen aan Jorrel Hato, terwijl hij op de linksbackpositie ook niet de eerste keuze is. In totaal speelde Ávila nog maar vijf wedstrijden in de Eredivisie.

Het is niet uit te sluiten dat Ajax en Ávila in januari alweer uit elkaar gaan. Voetbal International meldde deze week dat de Argentijnse verdediger ontevreden is over zijn situatie en weg wil.