Groot misverstand rond de rol van Van Gaal bij Ajax

De rol van Louis van Gaal bij Ajax is niet zo groot als soms wordt geschreven en gedacht. De technisch adviseur werkt op de achtergrond aan de wederopbouw van de club, maar trainer John van ’t Schip liet doorschemeren dat hij geen contact heeft met Van Gaal. Volgens Kees Jansma is dat ook volstrekt logisch en bestaat er een aantal misverstanden rondom de voormalig trainer van de Amsterdammers.

De oud-perschef van het Nederlands elftal werkte in het verleden intensief samen met de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal en kent hem dan ook goed. “Zo’n rol als Van Gaal en de leden van de Raad van Commissarissen hebben, dan hóór je ook op afstand te blijven”, begon Jansma op Veronica donderdagavond over de situatie in de Johan Cruijff Arena.

Presentatrice Hélène Hendriks stipte daarop aan dat Van Gaal over het algemeen niet iemand is die graag op afstand blijft. Daarop reageerde Jansma best fel: “Dat is een groot misverstand… Sommigen denken dat Van Gaal dom is, omdat hij af en toe gekke dingen doet. Maar Van Gaal is een buitengewoon succesvolle trainer met een gezond verstand.”

En dus probeert Van Gaal zijn club Ajax vooral op afstand te helpen. “Van Gaal weet ook dat als hij zich met Van ’t Schip gaat bemoeien, door dagelijks bij de club rond te lopen, dat hij zich in zijn eigen voet schiet. Maar Van Gaal wordt af en toe afgeschilderd…” Dat hij daar zelf ook een aandeel in heeft, bleek wel uit de recente polonaise-beelden die werden gedeeld. “Ikzelf heb een hekel aan de polonaise lopen”, glimlachte hij.