Groot verschil tussen Van 't Schip en Steijn: 'Stel je voor als Steijn dat had gezegd'

John van ’t Schip staat komende zondag niet langs de lijn bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen zijn oude club PEC Zwolle. De interim-hoofdtrainer van de Amsterdammers vertelde bij zijn aanstelling eind oktober al dat op 17 december de bruiloft van zijn zoon op het programma staat en dat hij daar graag bij wil zijn. Hoewel de bruiloft al gepland was voordat Van ’t Schip aan de slag ging bij Ajax, denkt Mikos Gouka dat diens voorganger Maurice Steijn daarmee niet op de proppen hoefde te komen.

Ajax nam op 24 oktober, daags na de pijnlijke nederlaag bij FC Utrecht, afscheid van Steijn. De Hagenaar was een paar maanden ervoor aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar de situaties was mede door de teleurstellende resultaten onhoudbaar geworden. Hedwiges Maduro nam het in eerste instantie van Steijn over, alvorens Ajax de komst van Van ’t Schip als interim-hoofdtrainer aankondigde. De oud-speler van de Amsterdammers vertelde op de dag van zijn aanstelling meteen dat hij één competitiewedstrijd sowieso moet missen: PEC Zwolle -thuis. “Hij gaat trouwen in Australië en daar moet ik bij zijn, helemaal na het overlijden van mijn vrouw”, zei Van ’t Schip over de bruiloft van zijn zoon.

Artikel gaat verder onder video

“Daar was geen ontkomen aan, want het stond allemaal al vast. Maar dat hoort ook een beetje bij Van ’t Schip en iedereen vindt het ook wel prima”, zegt Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad als de afwezigheid van de coach ter sprake komt. Gouka denkt dat dat een groot verschil is met Steijn. “Stel je voor als Steijn had gezegd dat hij die wedstrijd even op Ibiza was, want er was wat met zijn dochter, zoon of weet ik veel wat. Dat was anders geweest voor mensen. Over Van ’t Schip denken mensen dat het een familieman is. Hij heeft natuurlijk ook veel meegemaakt in zijn familie. Mensen gunnen hem dat dan (een bruiloft, red.). Ze zien dat hij een familieman is en hij heeft gewoon een enorme gunfactor. Ook bij de mensen die niet voor Ajax zijn. Daar kan hij nu gebruik van maken de komende tijd en dat kan Ajax goed doen.”

Steijn maakte gedurende zijn periode als Ajax-trainer de nodige tongen los met zijn tripje(s) naar Ibiza, meteen het teleurstellende 0-0 gelijkspel op bezoek bij Fortuna Sittard. Ajax-supporters waren van mening dat de Hagenaar die tijd beter had kunnen gebruiken om zijn selectie en vooral al die nieuwe spelers te leren kennen. Het kwam zoals bekend niet meer goed tussen Ajax en Steijn. Hij stapte daags na de beschamende nederlaag in Utrecht op. Onder Van ’t Schip hebben de Amsterdammers de weg omhoog ingezet. Na de 2-1 zege op Sparta Rotterdam vinden ze zich terug op de vijfde plaats, met nog ‘maar’ negen punten minder AZ en FC Twente.