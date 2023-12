Grote verbazing om ontwikkelingen in Nations League groep Oranje Vrouwen: 'Alle complottheorieën zijn gewoon waar'

Het lijkt dinsdagavond heel raar te moeten lopen, willen de Oranje Leeuwinnen zich kwalificeren voor de eindronde van de Nations League en zodoende uitzicht blijven houden op deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar. De formatie van Andries Jonker moet winnen van België en ging weliswaar met een 1-0 voorsprong de rust in, maar het zijn vooral de ontwikkelingen bij Schotland - Engeland die de gemoederen bezighouden. De Engelsen gaan daar dik winnen en veel mensen zijn het erover eens dat de UEFA er een potje van heeft gemaakt.

Het Nederlands elftal en Engeland hadden bij aanvang van de laatste speelronde in de groepsfase van de Nations League evenveel punten, maar Jonker en zijn spelers gingen dankzij een beter doelsaldo aan de leiding. Het verschil in doelpunten was drie in het voordeel van Oranje. Daarvan was na de eerste 45 minuten echter niks meer over. De Leeuwinnen gingen met slechts een 1-0 voorsprong de rust in, terwijl Engeland er in de laatste minuten van de eerste helft nog een paar bij prikte en met een 0-4 voorsprong aan de tweede helft begon. Het doelsaldo was daardoor gelijk, maar de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman heeft meer doelpunten gemaakt in de groepsfase en is virtueel koploper.

Het kan in de tweede helft in ieder geval nog alle kanten op. Engeland had slechts vier minuten nodig om op 0-5 te komen. Daardoor had het niet alleen meer doelpunten gemaakt in de poulefase, maar ook een beter doelsaldo. Dat is niet heel lang het geval geweest, want de Leeuwinnen verdubbelden via Lineth Beerensteyn de score. Dankzij de tweede van Beerensteyn - die tegen België haar honderdste interland speelt - is het doelsaldo in ieder geval weer in evenwicht.