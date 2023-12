Jack van Gelder rekent nu al op 'belachelijke competitievervalsing'

Jack van Gelder vreest een doemscenario voor de Oranje Leeuwinnen. Dinsdagavond wordt de ploeg van bondscoach Andries Jonker het slachtoffer van competitievervalsing, speculeert Van Gelder.

Nederland verdedigt in de laatste speelronde van de Nations League-groepsfase de koppositie in Groep 1. Oranje heeft net als Engeland negen punten, maar heeft een beter doelsaldo (+4 om +2). België volgt met acht punten en Schotland staat op twee punten. De groepswinnaar bereikt het finaletoernooi van de Nations League, waarin vier ploegen strijden om twee tickets voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024.

Nederland speelt dinsdagavond tegen België; gelijktijdig gaat Engeland op bezoek bij Schotland. Opvallend genoeg kan Schotland baat hebben bij een grote nederlaag tegen Engeland. De Schotten eindigen immers sowieso als laatste, maar Schotse spelers kunnen ook geselecteerd worden voor het Britse team op de Olympische Spelen. Mocht Engeland dus het verschil in doelsaldo goedmaken ten opzichte van Nederland, dan blijft voor de Schotten de olympische droom levend.

Jonker noemt de situatie 'zo krom als maar zijn kan', maar vertrouwt wel op de integriteit en wil om te winnen bij de Schotten. Hij denkt bovendien dat slechts één Schotse speler kans zou maken op een ticket voor de Spelen. Toch heeft sportjournalist Van Gelder er weinig vertrouwen in. “Oranjevrouwen moeten morgenavond eerst zelf van België winnen en zullen dan helaas zien dat Schotland en Engeland het op een akkoordje hebben gegooid om Groot-Britannië naar de Spelen te krijgen. Belachelijke competitievervalsing”, schrijft Van Gelder op X.

In een statement aan NU.nl weerlegt de UEFA de kritiek die is ontstaan. “Schotland heeft geen directe invloed op de kwalificatie van Engeland. Dat komt doordat Engeland bij groepswinst ook nog een wedstrijd in de finaleronde moet winnen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen”, zegt men onder meer. De bond lijkt niet van plan om dergelijke poule-indelingen in de toekomst te vermijden.

