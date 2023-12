Marciano Vink stoort zich enorm: 'Wat een verschrikkelijk slechte commentator bij Oranje Leeuwinnen!'

Marciano Vink heeft zich dinsdagavond enorm geërgerd aan het commentaar van Arman Avsaroglu bij de wedstrijd tussen Nederland en België. In een inmiddels verwijderde tweet sprak de analist zijn frustraties uit over de mening die de NOS-commentator uitte over de held van de avond, Damaris Egurrola.

De middenvelder mocht tegen de zuiderburen spelen omdat Jackie Groenen geblesseerd raakte in het duel met Engeland (3-2 verlies). Prompt groeide ze uit tot de held van de avond door in blessuretijd tot twee keer toe met het hoofd te scoren, waardoor niet de Engelsen van Sarina Wiegman maar het Oranje van Andries Jonker als groepswinnaar doorstoot naar de finaleronde van de Nations League. Bovendien hield Egurrola daarmee de hoop op een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 hoogstpersoonlijk in leven.

Avsaroglu toonde zich echter bijzonder kritisch op het spel van Egurrola, die uitkomt voor het Franse Olympique Lyonnais. Vink stoorde zich daar enorm aan en schreef op X: "Wat een verschrikkelijk slechte commentator bij Nederland - België. Egurrola speelt één verkeerde bal en hij roeptoetert dat ze een matige wedstrijd speelt en Nederland Groenen mist!" Vink vond juist dat de in de VS geboren middenvelder een puike prestatie afleverde: "Egurrola is bij Oranje de beste en meest complete speelster", stelt de voormalig middenvelder.

Tickets

Dankzij de heldenrol van Egurrola gaat Nederland in februari 2024 de finaleronde van de Nations League spelen. Daarvoor hebben ook Frankrijk, Duitsland en Spanje zich via de groepsfase weten te plaatsen. De Fransen zijn als gastland al zeker van het Olympische ticket, dus Nederland strijdt met de Duitse en Spaanse ploeg om de twee startbewijzen die dan vergeven worden.