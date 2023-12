Oranje Leeuwinnen geven zege volledig uit handen voor 70.000 toeschouwers op Wembley

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond in de Nations League met 3-2 verloren van het Engeland van Sarina Wiegman. De ploeg van Andries Jonker kwam met 0-2 voor op Wembley, waar maar liefst 70.000 toeschouwers naar waren afgereisd, maar gaf het in het tweede bedrijf helemaal weg. Desondanks blijft Nederland op doelsaldo bovenaan staan in Groep 1 van de Nations League.

Het duel tegen Engeland was een hele belangrijke voor de Oranje Leeuwinnen, aangezien de landen (België, Engeland, Nederland) in Groep 1 van de Nations League heel dicht bij elkaar staan op de ranglijst. Voorafgaand aan het duel was degradatie uit deze groep nog mogelijk, maar behoort het halen van de Olympische Spelen ook nog tot de opties.

Het leek de goede kant op te gaan voor de Oranje Leeuwinnnen Engeland, waar voor het eerst zo veel toeschouwers op een wedstrijd in het vrouwenvoetbal afkwamen, want Nederland schoot uit de startblokken. Lineth Beerensteyn schoot haar ploeg al na twaalf minuten op voorsprong en verdubbelde even later in de tweede helft de marge: 0-2.

Genoeg was dat niet, want Engeland kwam in de tweede helft volledig terug in de wedstrijd: 2-2. In de absolute slotfase kwam de ploeg van Sarina Wiegman ook nog tot de 3-2, waarna Engeland vol voor de vierde treffer ging. Daarmee konden de Britten Nederland op doelsaldo inhalen op de ranglijst, maar dat zat er niet in. Dinsdag wacht het duel tegen België, terwijl Engeland het opneemt tegen het gedegradeerde Schotland.