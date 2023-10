Jonker rekent erop los en komt met nieuw geluid over Steijn

Andries Jonker vindt dat Maurice Steijn meer tijd moet krijgen als trainer van Ajax. Aan de hand van een berekening legt de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen uit waarom de 49-jarige trainer in zijn ogen onevenredig veel kritiek over zich heen krijgt.

Los van de teleurstellende resultaten klinkt er ook veel kritiek op het spel van Ajax. Menig analist stelt dat er geen enkele vooruitgang zichtbaar is. "De laatste vijftig dagen had Steijn die groep achttien dagen niet tot zijn beschikking. Dan blijven er 32 dagen over. Daarin heeft-ie acht wedstrijden moeten spelen. Je kunt niet trainen op een wedstrijddag en ook niet in de twee dagen erna. Dus blijven er nog acht dagen over", probeert Jonker bij NOS Langs de Lijn de kritiek op Steijn te nuanceren.

Artikel gaat verder onder video

Jonker vindt dat het Steijn wel aan te rekenen valt dat hij in de weinig tijd die hij had niet optimaal naar zijn hand heeft gezet. "Je moet de vaardigheid hebben om met weinig training toch een speelwijze neer te zetten, om toch iets voor elkaar te boksen. Dat is te doen, maar als je de spelers pas krijgt als de competitie al is begonnen, en ze komen ook nog eens uit zulke verschillende landen, dan wordt het een lastig karwei. Geef hem even de tijd, want het is een bijna onmogelijke klus."

Er zijn volgens Jonker meer verzachtende omstandigheden voor Steijn. Met de beschuldigende vinger wijst hij naar het bestuur van Ajax. "Ze hebben niet de juiste spelers gehaald en ze werden te laat gehaald. Steijn was er niet bij betrokken, kende de spelers niet en kreeg ze pas op het allerlaatste moment tot zijn beschikking”, aldus Jonker, die zich stoort aan het feit dat overal wordt benoemd dat Ajax zeventiende staat. “Dat heb ik een keer of 23 gehoord, maar ze hebben twee wedstrijden minder gespeeld. Dat heb ik niet één keer gehoord."