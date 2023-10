Heel mooi nieuws voor Oranje-topscorer Vivianne Miedema

Prachtig nieuws voor : de alltime topscorer van het Nederlands elftal is voor het eerst sinds haar zware knieblessure weer opgeroepen voor Oranje. Hoewel ze haar debuut namens haar club Arsenal nog moet maken, heeft Andries Jonker de aanvaller bij de selectie genomen.

“Ik heb met Vivianne en Arsenal gesproken en gekeken naar de mogelijkheden. Vivianne traint bij Arsenal met de groep en zij kan ook bij ons met de groep meetrainen”, licht bondscoach Andries Jonker zijn keuze toe in het persbericht. “Als dat goed gaat dan is het eventueel mogelijk dat ik haar inzet in de wedstrijden tegen Schotland.”

Dat zou voor Miedema haar rentree zijn na een zware knieblessure, waarmee ze sinds eind 2022 kampt sinds de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon. Nader onderzoek wees uit dat er sprake was van een afgescheurde kruisband. Een operatie en revalidatie van liefst negen maanden waren het vervelende gevolg voor Miedema, die het WK van afgelopen zomer moest missen. Oranje speelde in de komende twee interlands tegen Schotland: eerst thuis in Nijmegen, daarna uit in Glasgow.

"Mijn allereerste wedstrijd was thuis tegen Schotland en toen wonnen we in de laatste minuten met 2-1. Een paar weken geleden heeft Engeland met pijn en moeite van Schotland gewonnen. We zijn gewaarschuwd want het is een uitermate serieuze tegenstander die we op geen enkele manier mogen onderschatten", zei Jonker. "Het doel is twee keer winnen zodat we een goede stap zetten naar de winst in de poule.”

Complete selectie OranjeLeeuwinnen: Marit Auée (FC Twente), Jill Baijings (FC Bayern München), Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (FC Barcelona), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Daphne van Domselaar (Aston Villa), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (VFL Wolfsburg), Wieke Kaptein (FC Twente), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Vivianne Miedema (Arsenal), Marisa Olislagers (FC Twente), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (Manchester City), Katja Snoeijs (Everton), Sherida Spitse (Ajax), Jacintha Weimar (Feyenoord), Lynn Wilms (VFL Wolfsburg).