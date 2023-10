Heerlijk moment voor Vivianne Miedema: aanvaller na tien maanden revalideren terug in Oranje

heeft na een lange revalidatie haar rentree gemaakt in het Nederlands elftal. In het Nations League-duel met Schotland kwam de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen een kleine tien minuten voor tijd in het veld voor Renate Jansen.

Op het moment dat Miedema mocht invallen stond de ploeg van bondscoach Andries Jonker al op een afgetekende 4-0 voorsprong tegen de Schotten. Daniëlle van de Donk opende al na twaalf minuten de score, waarna Esmee Brugts de marge na een halfuur spelen uitbreidde naar twee. Lineth Beerensteyn voegde daar in het tweede bedrijf nog twee treffers aan toe.

Afgelopen weekend maakte Miedema bij haar club Arsenal eindelijk haar rentree nadat ze in 2022 een zware kruisbandblessure had opgelopen. Die kostte de 27-jarige Drentse onder meer het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, waar Oranje in de kwartfinale het hoofd moest buigen voor de latere wereldkampioen Spanje.