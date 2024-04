Oranje-international ziet overstap Slot naar Liverpool wel zitten: 'Ik twijfel niet'

denkt dat Feyenoord-coach Arne Slot wel klaar is voor een overstap naar de Premier League. De 45-jarige oefenmeester wordt momenteel al veel in verband gebracht met Liverpool, maar een akkoord is er nog niet. Miedema ziet in ieder geval een geweldige stap voor Slot voor de boeg, zo legt ze uit in een zelfgeschreven column.

“Ik twijfel niet dat Slot klaar is voor de Premier League. Al is het moment om in te stappen bij Liverpool niet ideaal, mocht hij daar naartoe gaan. Jürgen Klopp opvolgen is niet niks, na alles wat die daar heeft neergezet. Ik zou het niet gek vinden als er flink voor Slot betaald gaat worden. De afkoopsommen in het voetbal zijn sowieso al bizar”, schrijft Miedema in haar column voor het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

“Eigenlijk is het als club veel logischer om veel te betalen voor een coach dan voor een linksback”, gaat de Nederlandse spits verder. “Een coach is zo enorm bepalend. Dat heeft Slot bij Feyenoord wel bewezen de afgelopen jaren. Als ik bij Feyenoord zou werken, zou ik hem niet makkelijk laten gaan. Ze moeten in elk geval genoeg voor hem vragen”, besluit ze.

