Arsenal komt via X met geweldige update over Vivianne Miedema

Vivianne Miedema is teruggekeerd op de groepstraining van haar club Arsenal. De spits van the Gunners stond maandenlang aan de kant vanwege een zware blessure. Maandag zette de goaltjesdief voor de eerste keer weer stappen bij de selectie van manager Jonas Eidevall.

Miedema raakte eind 2022 zwaar geblesseerd in een Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon. Nader onderzoek wees uit dat er sprake was van een afgescheurde kruisband. Een operatie van revalidatie van liefst negen maanden waren het vervelende gevolg voor Miedema. Nu is ze terug op het veld. Arsenal begint in oktober aan het nieuwe seizoen in de Women's Super League.

Artikel gaat verder onder video

De 27-jarige Miedema zag door haar blessure ook haar WK-droom in duigen vallen. De doelpuntenmachine moest het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland aan zich voorbij laten gaan. De Oranje Leeuwinnen strandden uiteindelijk in de kwartfinales. Miedema speelde al 115 interlands voor de Leeuwinnen. Daarin was ze goed voor liefst 95 doelpunten.

First training session back with the team.



Keep up the hard work, @VivianneMiedema ❤️ pic.twitter.com/0ShjyfiOBi — Arsenal Women (@ArsenalWFC) September 11, 2023