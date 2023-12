Hakim Ziyech wilde terugkeren bij Ajax: 'Tja, dan houdt het op'

Als het aan had gelegen, was hij anderhalf jaar geleden teruggekeerd naar Ajax. De aanvallende middenvelder ruilde de Amsterdammers in de zomer van 2020 in voor Chelsea, maar kwam er in Londen niet tot nauwelijks aan te pas. Ajax hoopte de creatieveling vorig jaar terug te halen, maar dacht aan huren in plaats van kopen. “Dan houdt het op”, vertelt Ziyech in gesprek met Voetbal International.

De transferzomer van 2022 werd een enerverende voor Ajax. Veel Ajacieden denken er liever niet al te graag aan terug. De Amsterdammers kroonden zich een paar maanden eerder voor de derde keer op rij tot kampioen van Nederland, maar namen na het seizoen 2021/22 afscheid van succestrainer Erik ten Hag en sterkhouders Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller en Noussair Mazraoui. In de slotfase van de transferwindow trok ook Antony de deur van de Johan Cruijff ArenA nog achter zich dicht. De Braziliaan verkaste voor een duizelingwekkend bedrag naar Manchester United.

Door het vertrek van Antony moest Ajax op de valreep nog op zoek naar een nieuwe buitenspeler. De Amsterdammers hadden de naam van Ziyech bovenaan hun verlanglijstje staan. De linkspoot verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Chelsea en kende een goede start in Engeland, maar na het ontslag van Frank Lampard en de aanstelling van Thomas Tuchel kwam hij er niet meer aan te pas. Een transfer lag voor de hand en een terugkeer naar Ajax was een serieuze optie. “Ik wilde Ajax helpen, was graag weer teruggegaan”, wordt Ziyech geciteerd door VI. Zijn oude werkgever had door al die uitgaande transfers weliswaar het een en ander te besteden, maar zagen desondanks niets in een definitieve overname van Ziyech. “Ze wilden me alleen huren en niet kopen. Tja, dan houdt het op”, aldus de international van Marokko.

Ziyech bleef bij Chelsea, maar in de eerste helft van het afgelopen seizoen werd zijn perspectief er niet beter op. Hij speelde desondanks een sterk WK en leek zijn prestaties in Qatar te gaan belonen met een winterse overstap naar Paris Saint-Germain, maar administratief geblunder zette daar een streep door. Een overgang naar Al-Nassr ging afgelopen zomer eveneens niet door, waarna Ziyech uiteindelijk zijn handtekening zette onder een contract bij Galatasaray. “Het plezier heb ik weer teruggevonden, ik kan hier lekker mezelf zijn en voel dat ik weer opbloei.” Ziyech was woensdag nog de gevierde man bij Galatasaray in de kraker tegen Manchester United. Met twee doelpunten en een assists had hij een enorm aandeel in het 3-3 gelijkspel tegen de ploeg van zijn oude trainer Erik ten Hag en voormalig teamgenoot André Onana.