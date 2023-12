Het Parool doet een bijzondere ontdekking over Van Gaal: 'Het mysterie bij Ajax'

Hoewel Louis van Gaal Ajax als trainer driemaal naar de landstitel loodste, eenmaal naar de Champions League en ook nog eens de wereldbeker won, is hij géén lid van de club uit Amsterdam. Daarmee opent Het Parool de vrijdagochtend. Volgens de krant kan daar binnenkort wel verandering in worden gebracht.

Het WK in Qatar met het Nederlands elftal was de laatste trainersklus voor Van Gaal. Na de uitschakeling door Argentinië in de kwartfinale was het lang stil rond de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München. Maar de afgelopen maanden staat de voormalig bondscoach weer volop in het middelpunt van de belangstelling.

Eerst was er de ontstaande commotie na zijn uitspraken over de Argentijnse WK-winst, daarna zijn opvallende terugkeer bij Ajax. Van Gaal vierde woensdagavond weliswaar de overwinning van PSV op Sevilla en daarmee het feit dat de Eindhovenaren zijn geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League, maar met zijn rentree in Amsterdam liet hij merken dat hij nog altijd zeer begaan is met zijn oude werkgever. “Is Van Gaal een echte Ajacied? Het lijkt een overbodige vraag, maar de technisch adviseur van de club is géén lid, laat staan erelid”, pakt Het Parool vrijdagmorgen echter uit met een opvallende ontdekking.

“Wat heeft een voetballer in een amateurteam van Ajax voor op Van Gaal? Hij is lid van Ajax, Van Gaal niet”, vervolgt de krant. “Mensen met grote verdiensten voor de club zijn zelfs erelid. Denk aan Johan Cruijff en Rinus Michels. In totaal telt Ajax 51 ereleden, van wie er nog acht in leven zijn, onder wie oud-speler Sjaak Swart en de huidige commissarissen Michael van Praag en Leo van Wijk.” Van Gaal dus niet en waarom de succesvolle oud-trainer geen lid is van de club? Het Parool heeft het antwoord niet paraat. “Met zijn indrukwekkende staat van dienst als coach van Ajax ligt een erelidmaatschap voor Van Gaal voor de hand. Maar op dit moment is hij niet eens gewoon lid. Hoe dat kan, is vooralsnog een mysterie.”

Van Gaal is in zijn jeugd in ieder geval nooit lid van Ajax geweest en ook bij zijn afscheid als trainer is hij nooit lid of erelid gemaakt. “Vaststaat is dat hij in het jaar 2000, toen Ajax honderd jaar bestond, lid is geworden. Nadien is dat lidmaatschap op een of andere manier weer ongedaan gemaakt”, weet Het Parool. Volgens de krant probeert de bestuursraad al ‘enige tijd’ uit te zoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren, maar tot op heden zonder succes. Van Gaal zelf wilde niet ingaan op vragen. “Ingewijden verwachten dat de bestuursraad hem binnen afzienbare tijd opnieuw zal voordragen als lid of erelid. Dat zou niet alleen logisch zijn op grond van Van Gaals verleden, maar ook passend bij de functie van technisch adviseur van de Raad van Commissarissen die hij op dit moment bekleedt.”