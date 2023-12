'Hier werd jarenlang meer over Ajax dan Feyenoord gesproken, dat is nu helemaal omgedraaid'

Het is Jan Boskamp opgevallen dat er sinds kort anders tegen Feyenoord wordt aangekeken. Het Legioen heeft hogere verwachtingen van de ploeg van trainer Arne Slot, terwijl in het buitenland positiever over de Rotterdamse club wordt gesproken.

In het Feyenoord Magazine erkent Boskamp dat hij en zijn medesupporters de afgelopen jaren verwend zijn geraakt. "Vroeger als ik naar Feyenoord ging, hoopte ik alleen dat we zouden winnen, maar tegenwoordig ga ik ook om goed voetbal te zien", stelt hij. "Het klinkt misschien gek, maar een van onze beste wedstrijden was uit tegen Atlético Madrid. We verloren daar met 3-2, maar maakten wel de dienst uit op het veld. Dat had een paar jaar geleden niemand kunnen bedenken."

Juist omdat Feyenoord het onder Slot zo goed heeft gedaan, beginnen mensen volgens Boskamp te 'zeiken' als het resultaat een keer tegenvalt. "Zoals ook in de uitwedstrijd tegen Lazio. Net als in Madrid waren we de baas, maar bleven we met lege handen, want uiteindelijk gaat het erom hoe vaak je het balletje tussen die witte palen krijgt. Ook ik was kritisch na die wedstrijd, omdat je hoopt dat je ten minste een punt pakt als je zo speelt."

Dat er, zelfs na een overwinning, veel kritiek klinkt, ziet Boskamp eigenlijk als een compliment. "De trainer en de ploeg hebben dat elf gecreëerd, doordat mensen eraan gewend zijn geraakt dat Feyenoord elke tegenstander hoteldebotel kan spelen", aldus de Feyenoorder die woonachtig is in België. "Jarenlang werd hier meer gesproken over Ajax dan over Feyenoord, maar dat is nu helemaal omgedraaid. De mensen snappen niet wat er in Amsterdam gebeurt en zien Feyenoord opeens het beste voetbal van Nederland spelen. Voor Feyenoorders is het genieten dat we op dit punt zijn aanbeland, het is de verdienste van Arne Slot dat hij ons weer op de kaart heeft gezet."