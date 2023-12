Kieft lovend over Ajax-speler: 'Zoals we hem nog niet hebben gezien'

De opmars van Ajax onder leiding van John van ’t Schip is mede vanwege de groeiende vorm van . De buitenspeler is donderdagavond geschorst bij de Amsterdammers na zijn rode kaart tegen Olympique Marseille en volgens Wim Kieft is dat wel een enorme aderlating. De analist is namelijk enorm onder de indruk van de huidige vorm van de buitenspeler.

“Berghuis was de laatste maand enorm op dreef, zoals we hem eigenlijk nog niet hadden gezien bij Ajax”, vertelde Kieft bij Veronica. “Hij benadert nu het niveau van wat hij bij Feyenoord had. Enorm gedreven, soms een beetje over het randje. Dat heeft hij wel nodig om het uiterste uit zichzelf te halen. Dat wordt dus een enorm gemis tegen AEK Athene. Ook Bergwijn is een enorm gemis.”

Collega-analist Kees Jansma sluit zich aan bij de woorden van Kieft. “We hebben eerder al gezegd, aan het begin van dit seizoen. Met Brobbey, Bergwijn en Berghuis: dat is gewoon een uitstekende voorhoede. Zeker voor het Nederlandse niveau”, vulde Jansma de woorden van Kieft aan.

Over de vermoedelijke vervanger van Berghuis, Carlos Forbs, was Jansma minder enthousiast. “Ik vind het geen topspeler, voor zover ik hem heb gezien. Hij heeft een enorme snelheid en hij is niet onaardig begonnen bij Ajax, trouwens. Maar hij moet het puur van zijn snelheid en intuïtie hebben”, aldus Jansma. Collega Kieft vond Forbs wat wild en noemde hem een ‘hardloper.