Johan Derksen doet dringende oproep aan Ajax: ‘Laat hem terugkeren bij de club!’

Johan Derksen is van mening dat Ajax er alles aan moet doen om Frank de Boer terug te halen naar de Amsterdamse club. De voormalig-coach van de nummer vijf van de Eredivisie werd maandag ontslagen door Al-Jazira, waardoor opnieuw een buitenlands avontuur van de 53-trainer volledig is mislukt.

“Hij is ontslagen in Engeland, in de Verenigde Staten, in Italië en nu in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus, hij kan niet met buitenlanders werken”, concludeert Derksen in Vandaag Inside. “Maar hij heeft het bij Ajax natuurlijk heel goed gedaan. Laat hem in godsnaam terugkeren bij Ajax!”, is de oproep van De Snor aan de Amsterdamse club. Derksen denkt dat hij bij Ajax in een veilige omgeving wel degelijk goed van pas kan komen, al maakt de 74-jarige analist niet duidelijk in welke rol hij De Boer zou willen zien bij de Amsterdammers.

René van der Gijp verwacht dat het niet meer goedkomt met de loopbaan van De Boer als hoofdtrainer. Er zijn inmiddels al de nodige projecten van De Boer, vooral in het buitenland, mislukt. Van der Gijp denkt dat er niet veel clubs meer bij hem aankloppen als hoofdtrainer: “Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is klaar”, is de oud-voetballer duidelijk.